Narcotráfico
Muere el ocupante de una narcolancha en Algeciras (Cádiz) tras colisionar con una embarcación de la Guardia Civil
Por el momento, no hay detenidos por este incidente y las autoridades han abierto una investigación
Redacción
Un ocupante de una narcolancha ha fallecido en la madrugada de este sábado, 20 de septiembre, tras producirse una colisión contra una embarcación de la Guardia Civil en aguas del Estrecho, en Algeciras (Cádiz), según han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.
Por su parte, la asociación Jucil ha lamentado a través de su cuenta oficial de X la muerte de uno de los ocupantes y ha indicado que el accidente se ha producido durante una operación contra el narcotráfico llevada a cabo por la Benemérita.
"La labor de la Guardia Civil se desarrolla en condiciones de alto riesgo. Nuestro reconocimiento y apoyo a quienes la ejercen con entrega y profesionalidad", ha incidido la asociación. Por el momento, no hay detenidos por este incidente y la Guardia Civil ha abierto una investigación.
