La Fiscalía advierte del uso de pesqueros para introducir "ingentes cantidades de cocaína" en Galicia

La actividad del narcotráfico se ha asociado tradicionalmente, dentro de Galicia, a las Rías Baixas, pero en el norte cada vez va a más. Sobre todo en la Costa da Morte. En su memoria— presentada este mes— correspondiente al año 2024, la Fiscalía General del Estado advierte del incremento del narcotráfico en la provincia de A Coruña y, singularmente, en ese peligroso tramo del litoral, así como también en Barbanza, Carballo, Betanzos y Ferrol. Tanto que se reclama más atención policial para frenar el aumento de la actividad en la provincia y por el "uso de pesqueros con ingentes cantidades de cocaína" que tratan de introducirla en la comunidad.

Quien así lo reseña es el fiscal delegado en A Coruña de la unidad antidroga del Ministerio Público, que la Fiscalía General del Estado incorpora a su memoria anual. Además lo hace con una advertencia, la de que la aparente disminución de la incidencia en toda Galicia de las infracciones por narcotráfico "no se acomoda a la información proporcionada por los delegados".

Da como explicación de ello que los juzgados coruñeses de Ribeira y de Santiago no están registrando como se debe algunos procedimientos, por lo que no están contabilizados, y que además los casos más relevantes los está investigando la Audiencia Nacional, "por lo que lamentablemente no se puede afirmar que haya realmente descendido apreciablemente la actividad de narcotráfico en la comunidad".

En todo caso, se sostiene que Galicia sigue siendo un territorio "relevante para el tráfico de drogas por razones geográficas, históricas y sociales", especialmente por la configuración de la costa en el Atlántico y las rías, que la sitúan como punto de destino y de entrada de cargamentos de cocaína que llegan directamente desde Sudamérica o a través de la ruta africana del noroeste, "rutas utilizadas por las grandes organizaciones que se valen de buques nodriza, veleros y semisumergibles (cada vez más frecuentes) para acercarla a la costa y transportarla después a tierra en lanchas semirrígidas de alta velocidad".

De hecho, el sábado de la pasada semana se desarrolló un operativo en A Pobra do Caramiñal (ría de Arousa) que se saldó con la incautación de 3.600 kilogramos de cocaína que, presuntamente, transportaron a Galicia tres colombianos —que fueron detenidos y enviados a prisión— en un narcosubmarino.

Narcos "discretos"

El fiscal delegado Antidroga en Pontevedra hace otra advertencia, seguida de una petición. Así como en Andalucía los narcotraficantes actúan de una forma "muy diferente" a los gallegos, puesto que en el sur suelen alardear y jactarse de sus acciones ilícitas, en Galicia actúan, tradicionalmente, de forma más "discreta", lo que dificulta su identificación y persecución.

Pero hay otra dificultad añadida para las Fuerzas de Seguridad del Estado en su lucha contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico, que es la enorme brecha que separa la tecnología que usan los narcos con respecto a la que tienen en sus manos la Guardia Civil o la Policía. Esta "asimetría" es abismal y condiciona sobremanera su capacidad de acción.

"Las organizaciones cuentan con capacidad para detectar y anular los dispositivos de seguimiento y con la canalización de todas sus comunicaciones a través de aplicaciones de mensajería instantánea, encriptadas o no, para evitar cualquier seguimiento o escucha", advierte el fiscal delegado en la provincia de Pontevedra.

Por ello, hace una llamada, que la Fiscalía General del Estado dice "compartir", para la necesaria revisión de la regulación "el elenco de medidas de investigación tecnológica y a una mejor dotación de recursos ya disponibles de inteligencia artificial".