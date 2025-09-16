Atropello
Herido grave un menor de 12 años tras ser atropellado por una carroza en las fiestas de Guadalajara
Al parecer, le pasó por encima una de las ruedas de la carroza, por lo que resultó herido grave y fue trasladado en UVI al hospital de Guadalajara
EFE
Toledo
Un chico de 12 años ha resultado herido gravedad tras ser atropellado por una carroza durante el desfile de inaugural de las ferias y fiestas de Guadalajara.
El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el suceso ocurrió a las 21:15 horas de este lunes, en la calle Virgen del Amparo de Guadalajara junto a la iglesia de San Ginés, cuando una carroza que participaba en el desfile inaugural de las ferias y fiestas atropelló a un niño de 12 años.
Al parecer, le pasó por encima una de las ruedas de la carroza, por lo que resultó herido grave y fue trasladado en UVI al hospital de Guadalajara.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Gobierno canario pide a la población precaución ante la entrada de una masa de aire cálido y seco en el archipiélago
- La 'pequeña cala' que dio origen al nombre de una de las zonas más turísticas de Tenerife
- Investigan al conductor 'cazado' a 226 km/h por la autopista del Sur de Tenerife
- Grefg vuelve a Tenerife: su reflexión sobre la polémica pasada en el Teide, el descubrimiento de la gastronomía y su espinita con los Esland
- Arona desbloquea la mayor bolsa de suelo urbana de Canarias: El Mojón
- La comparsa Los Joroperos marcará el ritmo en el Gran Premio de Azerbaiyán
- Golpe sobre la mesa del alcalde de Santa Cruz de Tenerife: exige tres albergues para personas sin hogar fuera de la capital
- Tenerife se seca: la demanda de agua crece, las reservas se agotan