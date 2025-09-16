Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atropello

Herido grave un menor de 12 años tras ser atropellado por una carroza en las fiestas de Guadalajara

Al parecer, le pasó por encima una de las ruedas de la carroza, por lo que resultó herido grave y fue trasladado en UVI al hospital de Guadalajara

Imagen de una ambulancia de Castilla-La Mancha.

Imagen de una ambulancia de Castilla-La Mancha. / EP

EFE

Toledo

Un chico de 12 años ha resultado herido gravedad tras ser atropellado por una carroza durante el desfile de inaugural de las ferias y fiestas de Guadalajara.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el suceso ocurrió a las 21:15 horas de este lunes, en la calle Virgen del Amparo de Guadalajara junto a la iglesia de San Ginés, cuando una carroza que participaba en el desfile inaugural de las ferias y fiestas atropelló a un niño de 12 años.

Al parecer, le pasó por encima una de las ruedas de la carroza, por lo que resultó herido grave y fue trasladado en UVI al hospital de Guadalajara.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Gobierno canario pide a la población precaución ante la entrada de una masa de aire cálido y seco en el archipiélago
  2. La 'pequeña cala' que dio origen al nombre de una de las zonas más turísticas de Tenerife
  3. Investigan al conductor 'cazado' a 226 km/h por la autopista del Sur de Tenerife
  4. Grefg vuelve a Tenerife: su reflexión sobre la polémica pasada en el Teide, el descubrimiento de la gastronomía y su espinita con los Esland
  5. Arona desbloquea la mayor bolsa de suelo urbana de Canarias: El Mojón
  6. La comparsa Los Joroperos marcará el ritmo en el Gran Premio de Azerbaiyán
  7. Golpe sobre la mesa del alcalde de Santa Cruz de Tenerife: exige tres albergues para personas sin hogar fuera de la capital
  8. Tenerife se seca: la demanda de agua crece, las reservas se agotan

Investigadores de la ONU afirman que Israel está cometiendo un "genocidio" en Gaza

Investigadores de la ONU afirman que Israel está cometiendo un "genocidio" en Gaza

El Ibex 35 abre plano (+0,02%), pero busca los 15.400 puntos

El Ibex 35 abre plano (+0,02%), pero busca los 15.400 puntos

Ni inglés ni francés: la Inteligencia Artificial recomienda que tus hijos aprendan estos idiomas en clases extraescolares

Ni inglés ni francés: la Inteligencia Artificial recomienda que tus hijos aprendan estos idiomas en clases extraescolares

Simulacros y rutas volcánicas acercan a la ciudadanía a la gestión del riesgo geológico en La Laguna

Simulacros y rutas volcánicas acercan a la ciudadanía a la gestión del riesgo geológico en La Laguna

La Muestra de Artesanía del Cristo convierte el Camino Largo en un escaparate de tradición y talento local

La Muestra de Artesanía del Cristo convierte el Camino Largo en un escaparate de tradición y talento local

Herido grave un menor de 12 años tras ser atropellado por una carroza en las fiestas de Guadalajara

Herido grave un menor de 12 años tras ser atropellado por una carroza en las fiestas de Guadalajara

Muvisa encadena cinco años con la máxima puntuación en transparencia en Canarias

Muvisa encadena cinco años con la máxima puntuación en transparencia en Canarias

Exteriores convoca nuevamente a la encargada de negocios israelí tras acusar Israel a Sánchez de "antisemita"

Exteriores convoca nuevamente a la encargada de negocios israelí tras acusar Israel a Sánchez de "antisemita"
Tracking Pixel Contents