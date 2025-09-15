Investigación
Un hombre atrincherado en la Gran Vía de Madrid amenaza con causar una explosión con bombonas de butano
El hombre, que tiene los brazos ensangrentados, se ha atrincherado en un edificio entre Montera y Gran Vía
Javier Niño González
Madrid
La Policía y los servicios de emergencia han acudido a un edificio de la céntrica Gran Vía de Madrid en el que se ha atrincherado un hombre que amenaza con explotar unas bombonas de butano, han informado a EFE fuentes policiales.
Según las mismas fuentes, el hombre, que tiene los brazos ensangrentados, se ha atrincherado en un tercer piso de un edificio situado entre la calle Montera y la Gran Vía.
Se han desplazado hasta el lugar varios vehículos policiales y ambulancias y, según las fuentes, la Policía ha movilizado a un negociador.
La boca de metro más próxima al suceso permanece cerrada, aunque el servicio se presta con normalidad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Carlos Tarife: «Me niego a que los domingos en Santa Cruz de Tenerife sólo se escuche el sonido de las palmeras»
- Adiós al fútbol: la Inteligencia Artificial recomienda que apuntes a tu hijo a esta extraescolar
- A prisión 18 de los 28 investigados en una de las mayores operaciones contra el narcotráfico de Tenerife
- Los caballitos de fuego animan La Laguna en la víspera de su día grande
- La 'pequeña cala' que dio origen al nombre de una de las zonas más turísticas de Tenerife
- El Gobierno canario pide a la población precaución ante la entrada de una masa de aire cálido y seco en el archipiélago
- El CD Tenerife logra lo que ningún otro equipo de Primera RFEF
- Un tinerfeño viaja a Puerto Rico al concierto de Bad Bunny y se convierte en viral por la que lía en el aeropuerto