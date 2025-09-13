Dos ciclistas heridos en un accidente junto a un turismo en la TF-28, a su paso por Güímar
Los afectados, de 48 y 55 años, presentan lesiones de diferentes consideración tras colisionar con el coche
Dos ciclistas, de 48 y 55 años de edad, han resultado heridos este sábado tras producirse la colisión entre un turismo y las dos bicicletas con las que circulaban por la carretera TF-28, a su paso por el municipio de Güímar, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 10:12 horas de hoy, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a los dos ciclistas, que presentaron lesiones de diferentes consideración y fueron trasladados en ambulancias al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Por su parte, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.
