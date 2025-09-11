Localizan un cadáver en el fondo de un pozo en Tenerife

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo del cadáver de un hombre en el fondo de un pozo abandonado, a unos 125 metros de profundidad, en la zona de La Barranquera, en Valle Guerra, municipio de La Laguna, según informaron fuentes policiales.

La Policía Nacional se encontraba desde el pasado martes en un dispositivo de búsqueda de una persona a la que se había denunciado como desaparecida a primera hora de ese día. Un equipo de agentes se desplazó hasta la zona de Tejina, por donde solía estar la persona a la que se le echaba en falta y por el núcleo de Valle de Guerra, donde tenía una vivienda en la que residía.

Tras dos días de búsqueda, en la tarde noche del miércoles se localizó un pozo en el Camino de La Barranquera en cuyo fondo se detectó que podría haber un cuerpo. Con la ayuda de una cámara se confirmó la presencia de un cadáver.

Esa misma tarde se solicitó información técnica a Teidagua sobre las características del pozo a la vez que se activó a los Bomberos a requerimiento de este Cuerpo policial para que prepararan el descenso y poder recuperar los restos humanos.

El cuerpo finalmente fue extraído a primeras horas de la tarde de este jueves y, tras procederse al levantamiento del cadáver, sus restos han sido trasladados al Instituto de Medina Legal para realizarle la autopsia que indique las causas de la muerte. Los agentes, además, iniciaron las labores de identificación.

En esta zona se buscaba desde el pasado martes a David R. H., cuya desaparición se consideró de alto riesgo, según confirmaron fuentes policiales. La Policía manejaba indicios de que a este hombre podía haberlo matado una tercera persona con la que solía estar habitualmente, según habían indicado algunas fuentes vecinales. Ahora será la autopsia la que determine si ese extremo es cierto o no.