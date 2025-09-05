La Guardia Civil busca a un conductor que circuló a más de 220 km/h en Tenerife

Un conductor de origen extranjero circuló a más de 220 kilómetros por hora por la autopista del sur de Tenerife (TF-1) hace unos días. Un acompañante del conductor imprudente grabó cómo el vehículo alcanzaba al menos los 222 kilómetros por hora en una escena en la que puede escucharse cómo se reían y gritaban en tono festivo. El vídeo que muestra esta conducción temeraria ya está en manos de la Guardia Civil para intentar identificar al conductor, localizarlo y sancionarlo.

No obstante, según fuentes policiales, será muy complicado identificarlo y poder sancionarlo si no se tiene una prueba como puede ser una captura de imagen de un radar en la vía. Esa fotografía aportaría la matrícula, así como el día y la hora en la que se cometió la infracción. En un caso como este, donde el conductor es un turista y seguramente alquiló el coche en un rentacar, la sanción se comunicaría a la empresa que debe aportar los datos de filiación del conductor a Tráfico.

Con este tipo de vídeos, si no se aportan más pruebas, no se puede denunciar de oficio porque es imposible acreditar el día y la hora exacta en la que se ha cometido el delito contra la seguridad vial. Y en este caso, en concreto, donde además es un extranjero el que va al volante, si se le llega a identificar y sancionar solo se le aplicaría una multa y no la retirada de puntos del carné, porque Tráfico no tiene competencias en esta materia más allá de las fronteras de España.

En caso de que sí se le lograra identificar, podría imputársele un delito contra la Seguridad Vial que podría acarrear penas de cárcel, pero al ser hasta un máximo de dos años de prisión, si no tiene antecedentes, no entraría en la cárcel, según informaron fuentes policiales sobre estas circunstancias que ha denunciado reiteradamente el sindicato CSIF.

El exceso de velocidad puede ser delito penal en España cuando se superan ciertos umbrales establecidos en el Código Penal, como exceder en 60 km/h el límite de velocidad en una vía urbana o en 80 km/h en una vía interurbana. Este delito, recogido en el artículo 379.1 del Código Penal, puede acarrear penas de prisión, multas o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la privación del derecho a conducir. Las penas asociadas por este delito son de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses; trabajos en beneficio de la comunidad, de 31 a 90 días, y la privación del derecho a conducir de uno a cuatro años.