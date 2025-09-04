Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Torrelavega

Hospitalizada una mujer tras recibir un disparo por la espalda en Cantabria

La Policía Nacional investiga las causas del suceso, aunque la mujer no ha prestado colaboración

Policía de Torrelavega.

Policía de Torrelavega. / EP

EFE

Santander

Una mujer ha resultado herida este jueves por un disparo en la espalda en Torrelavega (Cantabria), por lo que ha sido trasladada al hospital Valdecilla, donde se encuentra ingresada en la UCI, aunque no se teme por su vida.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria, la Policía Nacional recibió un aviso sobre las 15.30 horas y se localizó a la mujer herida en su domicilio.

La mujer fue trasladada a Valdecilla donde se encuentra ingresada, aunque está fuera de peligro.

La Policía Nacional investiga las causas del suceso, aunque la mujer no ha prestado colaboración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents