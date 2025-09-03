Muere un montañero francés tras despeñarse en el Pirineo aragonés

Un montañero francés de 67 años ha fallecido este martes en el Pirineo aragonés mientras realizaba una ruta en el Balcón de Pineta. La Guardia Civil ha recibido un aviso a las 15.10 horas, a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón. En él se comunicado que el fallecido, que iba junto a un compañero de 68 años que ha resultado ileso, se ha precipitado por la cresta sur-este del Pico Gabietos tras un tropiezo, según han informado las fuentes.

Inmediatamente, la Guardia Civil de Huesca ha activado el GREIM de Boltaña, Unidad Aérea de Benasque y médico del 061.

Los agentes que se han acercado a la zona referida con el helicóptero de emergencias ya no han podido hacer nada por la vida del montañero, que presentaba signos no compatibles con la vida. Este fue evacuado y trasladado hasta la helisuperficie de Boltaña, donde lo esperaban los servicios funerarios para ser llevado al hospital Provincial de la localidad de Huesca.

Se trata de la víctima número 16 de este verano en las montañas de Aragón, en una temporada en la que los rescates han ido a la baja a pesar el aumento de visitantes en el Pirineo altoaragonés.

Los equipos de los Grupos de Rescate de la Guardia Civil piden que no se baje la guardia en las actividades deportivas en estos últimos días del verano, pues en la última temporada se han encontrado con fines de semana de seis, siete u ocho rescates en un día.

En estos momentos, los especialistas cuentan con el refuerzo de un segundo helicóptero que tiene su base en Benasque y con compañeros de otros GREIM que refuerzan las plantillas de Benasque, Boltaña, Huesca y Panticosa. Precisamente, cuando ese segundo helicóptero parta a su base de origen entre finales de septiembre y principios de octubre, desde el GREIM se dará por finalizada la temporada de verano.