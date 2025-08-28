Detenido un hombre por matar con una escopeta al dueño de un bar en Almedinilla (Córdoba)

La Guardia Civil ha detenido en Almedinilla (Córdoba) a un hombre como presunto autor de los disparos que han causado la muerte de otro vecino de la localidad de la Subbética.

Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la investigación, los hechos ocurrieron entre la una y las dos de la madrugada de este miércoles en un conocido establecimiento hostelero del municipio, el bar Oasis, cuando, por causas que está investigando el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, el ahora detenido disparó con una escopeta en dos ocasiones al propietario del negocio, Antonio Rodríguez Jurado, de 65 años, causándole la muerte. Tras el suceso, el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial.

Las fuentes consultadas por este periódico han señalado que cuando todo ocurrió solo había dos clientes en el bar Oasis, un negocio de la zona alta del pueblo muy frecuentado por los vecinos, especialmente trabajadores. La pareja, que estaba en la terraza, al oir los tiros se refugió en los aseos y llamó a las asistencias. Al parecer, el presunto autor de los hechos, que podría sufrir una enfermedad mental, irrumpió en el negocio con una escopeta y, sin que hubiera discusión previa con la víctima, disparó sobre el empresario. Posteriormente, y sin mediar palabra, se marchó a su casa. El negocio está dotado con cámaras de seguridad, por lo que uno de los hijos del fallecido ya ha podido ver todo lo que ocurrió. Otra de las hijas, Cristina, ha indicado a un programa de Tele 5 que su padre y el autor de los disparos «eran amigos de toda la vida. Llevamos con el bar abierto casi 40 años y siempre fue cliente.Nunca podríamos haber imaginado que haría algo así»

Desde el instituto armado han indicado que inmediatamente se puso en marcha todo el dispositivo que dio como resultado la detención del presunto autor en el domicilio que comparte con sus padres. El hombre pasará en las próximas horas a disposición judicial.

Imagen del municipio de Almedinilla. / Córdoba

El suceso ha causado en la localidad una fuerte conmoción porque tanto el detenido como la víctima son personas muy conocidas e, incluso, apuntan algunas fuentes, tenían una relación de amistad. Ambos tenían la misma edad, aproximadamente, el detenido casi 60 y la víctima 65. Esta mañana, apuntan algunos vecinos, el asunto es el tema de conversación en todos los puntos del pueblo, porque nadie le encuentra explicación a lo ocurrido.

La autoridad judicial ha autorizado el levantamiento del cadáver durante la madrugada. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde le será practicada la autopsia.

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almedinilla, María José Córdoba, ha manifestado el dolor que ha supuesto el conocimiento del suceso que ha conmocionado a todos los vecinos de un pueblo caracterizado por la tranquilidad y la convivencia.