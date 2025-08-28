Sucesos
Apuñalamiento en Sevilla: detienen a un hombre tras herir con un cuchillo a un jubilado en la línea 14 de autobús
El agresor ha resultado herido en el forcejeo y se encuentra a la esperar de pasar a disposición judicial
Domingo Díaz
La Policía Nacional ha detenido en Sevilla capital a un hombre después de apuñalar a otro varón en un autobús de la línea 14 de Tussam. El agresor, un varón de 58 años, tuvo que ser reducido por varios pasajeros que también estaban en el interior del vehículo, según adelanta Diario de Sevilla y ha podido confirmar este periódico.
Según Emergencias 112, los hechos ocurrieron pasadas las 09:00 horas de este jueves, cuando se recibió el aviso de que un hombre de mediana edad se había abalanzado contra los pasajeros de un autobús de Tussam portando un arma blanca. Los testigos presenciales de los hechos apuntaron que tenía sus facultades mentales alteradas, pero fuentes de la Policía Nacional no tiene asegurado que se sufra ningún tipo de trastorno psicológico
Con su acción, el hombre logró herir con un arma blanca a otro varón de 69 años, detalla el servicio de emergencias, confirmando fuentes de Ayuntamiento de Sevilla que se trata de un policía nacional jubilado.
Fueron varios viajeros los que intervinieron y lograron reducir al agresor, que finalmente fue detenido por la Policía Nacional. Fruto del forcejeo, el agresor también resultó herido. Los hechos ocurrieron en un autobús de la línea 14 de Tussam, que cubre el trayecto que va desde el Polígono Norte al la Plaza del Duque, a la altura de la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril.
El agresor se encuentra detenido en dependencias policiales. Está a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas.
