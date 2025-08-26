Desmantelan un zoo privado clandestino con más de 150 animales exóticos en Castellón

La Guardia Civil ha desmantelado en Nules (Castellón) un zoo clandestino privado con más de 150 animales exóticos de más de 50 especies, algunas de ellas en peligro de extinción, según ha informado en un comunicado la Benemérita. Asimismo, ha precisado que dos personas han sido investigadas por tener esta colección privada de animales exóticos.

Los agentes del instituto armado dieron con este zoo clandestino después de ver hace unos meses, y dentro de la vigilancia que se realiza para detectar y evitar posibles ventas de especies protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), un anuncio en una página web que ofrecía la venta de animales protegidos.

La Guardia Civil comprobó a través de ese anuncio que se ofertaban para su venta varias especies protegidas, entre las que destacaban nutrias asiáticas, agoutis y kinkajou. Además, también se ofrecían crías de varias especies protegidas como suricatos, canguros y caracales.

Los investigadores lograron obtener varios vídeos del supuesto criador de esas especies en peligro de extinción, con leopardos, lechuzas, llamas e ibis.

Una vez detectado y verificado ese anuncio, los guardias civiles consiguieron identificar a una persona residente en la provincia de Valencia y localizaron una parcela en Nules en cuyo interior observaron varias jaulas semejantes a las que aparecían en el anuncio online.

Tráfico de especies protegidas y contrabando

Entonces, se identificó a una segunda persona implicada en la tenencia de esos animales y en la supuesta venta de varias especies protegidas. Los identificados son dos hombres de 30 y 35 años por delitos contra la fauna por el tráfico de especies protegidas y contrabando.

La Benemérita ha añadido que ante estas evidencias se realizó un registro de varias parcelas y almacenes de la citada localidad castellonense, también al comprobarse que ninguno de los dos identificados tenía permiso de criador o autorización de núcleo zoológico.

La Guardia Civil, que ha destacado también que los animales no figuraban en ningún registro, ha detallado que en total se han encontrado más de 150 ejemplares de 56 especies naturales de los cinco continentes.

Algunos de estos animales se encuentran dentro del anexo 1 de CITES, catalogados con la máxima protección internacional al tratarse de especies en peligro de extinción, como dos lémures cata, dos nutrias asiáticas y un estornino de Bali.

Una cebra, tucanes, grullas, suricatos, búhos, un dromedario...

Asimismo, se hallaron ejemplares de otras especies con diferente nivel de protección como una cebra, dos servales, dos tucanes, dos grullas coronaldas, seis turacos, cuatro ibis, dos suricatos, tres mangostas, una zarigüeya, dos muflones americanos, cinco búhos, un dromedario, tres guacamayos, cinco kinkajúes y dos puercos espines, entre otros.

El instituto armado ha concretado que dos de los tres ejemplares de guacamayo encontrados figuraban como sustraídos y habían sido denunciados como robados en una localidad de Almería.

La valoración económica de los daños causados a la fauna silvestre en el ámbito internacional con esta colección privada supera los 2 millones de euros, según los informes provisionales. El valor promedio en el mercado de los especímenes incautados es de casi 70.000 euros.

La investigación ha sido llevada a cabo por guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). En los registros ha participado personal del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, encargado de la identificación y catalogación de las especies encontradas.

Las diligencias abiertas por este caso han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad de Nules.