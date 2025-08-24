En Parla
Un menor de 14 años, herido grave tras ser agredido en el cuello con un objeto punzante en Madrid
El joven ha sido atendido en el lugar por sanitarios del Summa 112, que lo han estabilizado y posteriormente, con pronóstico de gravedad, trasladado a la UVI
EP
MADRID
Un menor de 14 años ha resultado herido grave este domingo tras ser agredido a la altura del cuello con un objeto punzante en la calle Laguna Villafranca de los Caballeros, ubicada en la localidad madrileña de Parla.
Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han señalado que el joven ha sido atendido en el lugar por sanitarios del Summa 112, que lo han estabilizado y posteriormente, con pronóstico de gravedad, trasladado a la UVI del Hospital 12 de Octubre.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El mar canario se calentará menos que el resto del planeta: los científicos vaticinan que su temperatura será un grado mayor en 2050
- Los pescadores se quejan de la prohibición de barcos frente a La Mareta con Sánchez de vacaciones: ”Con otros presidentes sí podíamos faenar”
- Acuerdo' para salvar al menos tres elementos de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife
- La Primitiva deja un ganador de segunda categoría en Tenerife
- Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
- Canarias premia a sus mejores expedientes académicos con un viaje a Irlanda 'inolvidable
- Fran Sabina se luce en el CD Tenerife al cierre del verano
- Aparatoso doble accidente en una carretera de Tenerife con cuatro heridos, uno en estado crítico