Galicia
Un coche arrolla a las personas que cortaban el tráfico por demandas sanitarias y hiere a dos peatones en Pontevedra
Ocurrió en el paso de cebra de Igrexario y la Guardia Civil ya busca al autor del atropello
Gonzalo Martínez
El corte de tráfico que realizan periódicamente vecinos de O Hío para reclamar mejoras en la sanidad pública pudo terminar hoy en tragedia.
Un hombre y una mujer que formaban parte del grupo que cruzaba de forma lenta el paso de peatones de Igrexario fue arrollado por un vehículo monovolumen de color blanco, cuyo conductor continuó su marcha sin detenerse. Los testigos tomaron la matrícula y la Guardia Civil ya lo está buscando.
Los heridos se dirigen a esta hora al centro de salud de Cangas. El hombre, de 60 años, con heridas en un pie, causadas al pasarle el coche por encima, y la mujer, con distintas magulladuras. Los colectivos se personarán también en la denuncia y lamentan el "comportamento temerario" de los autores del atropello.
Los hechos ocurrieron instantes después de comenzar el corte de tráfico reivindicativo, en el que participaban alrededor de medio cenetar de personas. Se hace de forma simultánea en los pasos de cebra frente a la floristería Lupe y frente a la oficina de Abanca, para bloquear todas las rutas hacia las playas de O Hío. Fue en este último donde se produjo el percance, cuando el conductor de un monovolumen blanco, ocupado por varias personas, optó por acelerar en lugar de esperar, para seguir su ruta en sentido Nerga y Donón. El hombre que encabezaba la protesta, de 60 años y vecino de Pinténs, fue alcanzado y llegó a agarrarse al parabrisa, pero cayó al suelo y una de las ruedas le aplastó un pie, provocándole lesiones y una herida sangrante de las que está siendo atendido en el centro de salud. También una mujer resultó alcanzada y cayó al suelo, siendo trasladada en estado de nerviosismo para ser atendida en el PAC de Cangas.
Entre las personas que participaban en la protesta para reclamar más medios humanos y materiales en la sanidad pública, que se realiza en sábados alternos, están la alcaldesa, Araceli Gestido, y el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias. La regidora se comunicó con la Guardia Civil para informarle de lo sucedido y comunicarle los datos recogidos por los vecinos. Entre los colectivos sociales hay malestar con las personas que se irritan o incluso insultan cuando se les bloquea al paso, aunque son más los que muestran su solidaridad con la causa o, al menos, se resignan a esperar.
