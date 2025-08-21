En Tàrrega
Detenido un menor por la muerte de otro joven de 18 años tras una pelea en Lleida
La agresión se produjo, presumiblemente, con un arma blanca
EFE
Los Mossos d'Esquadra han detenido la madrugada de este jueves a un joven de 17 años relacionado con la muerte de otro de 18, al que habría agredido en la localidad leridana de Tàrrega en el transcurso de una pelea.
Según ha informado la Policía de la Generalitat, los hechos han ocurrido poco después de la una de la madrugada, cuando se ha producido una pelea entre ambos jóvenes en la que uno de ellos, presumiblemente con un arma blanca, ha agredido al otro, que ha resultado gravemente herido.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha trasladado a la víctima al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde ha muerto horas después.
La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Ponent de los Mossos se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de los hechos y los motivos que han desencadenado la pelea mortal.
El detenido se encuentra en dependencias policiales, antes de pasar, como muy tarde este viernes, a disposición de la Fiscalía de Menores.
- Arona socorre y ordena el nuevo asentamiento irregular de El Vivo
- Un lugar perfecto para una escapada de relax en el norte de Tenerife
- Robo de lujo a pleno día en Santa Cruz de Tenerife: se lleva de una tienda seis prendas por valor de 7.000 euros
- Tenerife se planta ante la 'invasión' de los miradores en la Corona Forestal y anuncia multas a los imprudentes
- El 88% de las galerías de Tenerife no aportan agua: están inactivas o cerradas
- Dos mujeres, una en estado crítico, resultan heridas tras un accidente en la autopista del Sur
- El Gobierno de Canarias plantea a la UE un despliegue “significativo” de Frontex en las Islas con medios aéreos y marítimos
- El CD Tenerife apuesta por congelar el precio de las entradas para la 25/26