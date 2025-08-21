Maltrato
Brutal acto de maltrato animal en Castellón: un gato quemado vivo y con los ojos arrancados
Llamamiento a la ciudadanía para colaborar con la investigación
Alberto Campos
La indignación y la repulsa se han extendido en les Coves de Vinromà tras conocerse un grave caso de maltrato animal. El Ayuntamiento del municipio, a través de un comunicado en redes sociales, denunció que un gato perteneciente a una de las colonias felinas del municipio fue torturado con extrema violencia la noche del martes: el animal apareció con los ojos arrancados y quemaduras provocadas mientras aún estaba con vida.
El consistorio, en coordinación con la asociación Patetes Covarxines, subrayó la crueldad del suceso, calificándolo como un acto que trasciende el vandalismo y se sitúa en un terreno de brutalidad inhumana. "No hay palabras para describir lo que se ha hecho", expresó el comunicado oficial, en el que se confirmó además que la Guardia Civil investigará el caso tras la correspondiente denuncia.
Colaboración ciudadana
El Ayuntamiento ha reiterado su condena a lo ocurrido y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para colaborar con la investigación, recordando que los actos de maltrato animal constituyen un delito penado por la legislación vigente. La documentación gráfica de los hechos, aunque existente, no ha sido difundida por respeto a la sensibilidad de los vecinos.
La asociación Patetes Covarxines, que gestiona las colonias felinas del municipio con el apoyo de subvenciones públicas y también con recursos propios, recordó que su labor se basa en el cumplimiento de la Ley de Protección Animal y en el compromiso con el bienestar de los animales abandonados. "Nuestros voluntarios incluso aportan de su propio bolsillo para mantener a los gatos en condiciones dignas. Este ataque nos deja desolados", lamentaron.
