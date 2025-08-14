Narcotráfico
La droga pasa ahora por el Guadiana: incautan más de una tonelada y media de hachís en el río
Solo unos días después de que se decomisaran 1.440 kilos de cocaína, agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria han intervenido dos embarcaciones que viajaban con droga a bordo
Carlos Doncel
Ocurre que cuando un punto tiene demasiada vigilancia policial, los narcos trasladan el lugar de alijo a otro sitio. Por eso hace unos meses hubo tanto movimiento en el Guadalquivir, y por eso mismo, ahora que este río está más supervisado, parece que es el Guadiana el que concentra más actividad de tráfico de drogas. De hecho, el pasado viernes intervinieron un barco que navegaba en su desembocadura con 1.440 kilos de cocaína a bordo, y este lunes, otras dos embarcaciones recreativas con más de una tonelada de hachís.
"La operación comenzó cuando se tuvo conocimiento de un posible alijo de hachís que entraría por el río Guadiana", detallan desde la Agencia Tributaria sobre la última incautación registrada en este enclave fronterizo entre España y Portugal. "En ese momento se estableció un dispositivo conjunto por los agentes de Vigilancia Aduanera, la Guardia Civil y Policía Nacional, que conocían la información en la tarde del día 11 de agosto".
"Sobre las 18:00, los efectivos pudieron observar cómo dos embarcaciones recreativas realizaban un transbordo de fardos desde otra embarcación semirrígida. Controladas ambas embarcaciones en su vuelta al Guadiana, una vez quedaron varadas en el Caño Canela, fueron abordadas e inspeccionadas por componentes de los tres cuerpos", subrayan las autoridades a través de una nota de prensa.
Así, durante las inspecciones los investigadores descubrieron "que la droga se encontraba oculta debajo de los mandos de gobierno de las embarcaciones, lugar al que se accedía abatiendo las timoneras". Dentro de los dobles fondos se localizaron 39 fardos y 13 tabletas de hachís, que arrojaron un peso aproximado de 1.660 kilos. "Ambas embarcaciones, fueron aprehendidas y trasladadas para su depósito judicial".
- Nueva imprudencia en la costa de Tenerife: el oleaje arrastra a cuatro personas a mar abierto y atrapa a una decena de bañistas en una piscina natural
- La subida de la marea obliga a cortar una carretera en Tenerife
- El oleaje se apodera de una playa en Tenerife y arrastra todo lo que encuentra a su paso
- Se buscan agentes de medio ambiente para vigilar el Teide
- Santa Cruz de Tenerife declara desierta la licitación para la reapertura del quiosco del parque García Sanabria
- Investigan una descarga de droga en una sofisticada narcolancha en Tenerife
- Una mancha blanca en el agua sorprende a los bañistas de Las Teresitas
- Tenerife avanza en el Gran Anillo Peatonal: instalan el módulo del ascensor en la Pasarela de Padre Anchieta