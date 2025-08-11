En Pollença
Un joven se atrinchera con una motosierra en su casa de Mallorca, causa varios incendios y amenaza a su madre con matarla
Un guardia civil escondido tras la puerta le redujo y fue detenido por atentado a agentes de la autoridad y amenazas de muerte
Un joven de 27 años se atrincheró en su casa de Pollença con una motosierra, prendió varios fuegos y amenazó a su madre con matarla tras alertar esta a la Guardia Civil. Efectivos del instituto armado han detenido a este individuo por presuntos delitos de atentado a agentes de la autoridad y amenazas de muerte.
La actuación de los efectivos de la Guardia Civil se produjo después de que alertaran de que un individuo se había atrincherado en una vivienda aislada de Pollença. Este había amenazado previamente con prenderle fuego a la casa y dijo que se iba a suicidar. También exigió que no hubiera presencia policial para no llevar a cabo sus amenazas.
Ante el riesgo de fuga y de autolesión de este individuo, ya que la vivienda estaba enclavada en una zona boscosa de Pollença, efectivos de la Guardia Civil establecieron un perímetro de seguridad. Poco después un incendio se inició en unos matorrales próximos a la finca. Al parecer este individuo los había rociado con combustible con anterioridad y habría arrojado algún objeto desde el inmueble para iniciar las llamas.
Bombers de Mallorca, escoltados por la Guardia Civil y la Policía Local de Pollença, acudieron a sofocar el fuego. En el transcurso de las labores de extinción, el joven lanzó una bengala por una ventana para reavivar el incendio.
Reducido por un agente
Una vez que las llamas estaban controladas, el atrincherado salió por la puerta principal. Entonces arrojó una garrafa de combustible al incendio, cuando este estaba casi extinguido. En ese preciso instante, un agente de la Guardia Civil, que estaba oculto al lado de la puerta, lo intercepto y le redujo.
Cuando este sujeto ya estaba completamente reducido, en el interior de la vivienda encontraron tres machetes dispuestos para ser utilizados ante un eventual enfrentamiento. También detectaron un fuerte olor a gas, posiblemente pretendía de esta manera hacer explosionar la casa. Finalmente, el joven de 27 años fue detenido por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad y amenazas de muerte.
- Ni Eva González ni Helen Lindes: esta es la única Miss que inspiró una de las canciones más famosas de la historia en España
- Cerrados los accesos a Las Teresitas y Las Gaviotas: el bochorno abarrota las playas de Santa Cruz de Tenerife
- Tenerife batalla contra los quads tras vetar su entrada en pistas forestales
- Tenerife blinda su monte ante la ola de calor y tras desalojar a 50 personas de Chipeque
- Detalle de Felipe Miñambres con los abonados del CD Tenerife
- Algo no encaja en el CD Tenerife: nombres propios, diagnóstico y las posibles soluciones
- Ni Córdoba ni Sevilla: Canarias registra este sábado la temperatura más alta de España
- Así es el primer café enlatado de Canarias (y solo lo encontrarás en este lugar)