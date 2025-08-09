En La Cartuja
Un incendio en una empresa química en Zaragoza obliga a cortar la vía del tren
La circulación ferroviaria ha sido restablecida en poco menos de una hora. El fuego no ha causado heridos por el momento
Redacción
Durante la madrugada de este sábado se ha declarado un incendio en la empresa de químicos industriales Adiego Hermanos, ubicada en el polígono industrial La Cartuja Baja (Zaragoza).
Equipos de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza se encuentran actuando en la zona para controlar el fuego que, en estos momentos evoluciona favorablemente, y minimizar los riesgos derivados del siniestro.
También se han desplazado hasta la zona Policía Local, Guardia Civil y un técnico de Emergencias del 112.
Como medida preventiva, se ha procedido al corte de la circulación ferroviaria convencional, puesto que la vía del tren se encuentra a pocos metros de la empresa afectada, aunque apenas una hora después, la circulación se ha podido restablecer.
Asimismo, durante la madrugada se dio aviso a los vecinos de La Cartuja de que permanecieran en sus viviendas, por precaución. Medida ya levantada.
Según fuentes oficiales del Gobierno de Aragón, no hay constancia de momento que haya habido herido alguno.
- El extraño caso de Buenavista del Norte: cómo el cuarto municipio menos poblado de Tenerife acarrea la segunda deuda más alta
- El Mejor Queso de Canarias 2025 se elabora en el norte de Tenerife: esta es la lista de los 61 premiados este año
- El Gobierno alarga la estabilización de 700 interinos hasta después del verano
- El niño fallecido en Fuerteventura tras caer de un patinete era de Gran Canaria
- La IA apuesta a que la próxima erupción en Tenerife no será en el Teide (y más pronto de lo que piensas)
- Santa Cruz de Tenerife transformará en 2026 otra de sus calles: Puerto Escondido
- San Sebastián de La Gomera sigue adelante en el Grand Prix: se jugará el pase a la final contra este pueblo
- Un anciano vive al raso por fuera del Hospital del Sur tras recibir el alta