Más de cien agentes evitan otra noche de disturbios racistas en Torre Pacheco

Una fuerte presencia policial de más de cien agentes evitó otra noche de disturbios racistas contra inmigrantes magrebíes en la localidad española de Torre Pacheco (región de Murcia, sureste), donde los altercados se han sucedido varios días alentados por grupos de ultraderecha.

Como en jornadas anteriores, se había convocado a través de las redes sociales una denominada "cacería" de inmigrantes, una nueva concentración no autorizada con el lema 'Solo el pueblo salva al pueblo'. La Guardia Civil ha impedido el acceso de varios agitadores ultras a la manifestación.

Finalmente, unas cien personas se congregaron en la plaza del Ayuntamiento, vigiladas en todo momento por efectivos de la Guardia Civil, uno de los cuerpos de seguridad del Estado, para evitar cualquier incidente.

Los disturbios comenzaron en Torre Pacheco después de que un vecino de 68 años y nacionalidad española fuera agredido el miércoles pasado presuntamente por un marroquí de 19 años ajeno al municipio.

El sospechoso cumple prisión preventiva tras ser detenido cuando iba a huir a Francia, mientras que dos acusados de colaborar en la paliza quedaron ayer en libertad provisional con retirada del pasaporte y otras medidas cautelares.

La agresión generó indignación entre los vecinos, que convocaron protestas en la vía pública, a las que se unieron rápidamente grupos ultraderechistas con llamamientos en redes para trasladarse desde otras partes de España.

A causa de la nueva concentración convocada para la noche de este martes, el número de agentes de grupos especiales de orden público se incrementó notablemente en previsión de más altercados, y se efectuaron controles de acceso a la localidad, de unos 40.000 habitantes y un tercio de población inmigrante.

También había sido reforzada la protección policial del barrio de mayoría magrebí con numerosos agentes antidisturbios

No obstante, la tensión creció cuando los ultras acosaron a los periodistas durante la concentración vigilada por las fuerzas de seguridad, mientras proferían toda clases de insultos, sobre todo contra el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

Los acosadores se cebaron especialmente con una reportera de la cadena estatal Televisión Española, a la que arrojaron agua y que tuvo que alejarse escoltada por la Guardia Civil.

Otros informadores de televisión quitaron el protector de los micrófonos para evitar que sus medios fueron identificados por temor a represalias.

El Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia y el Gobierno condenaron firmemente este miércoles las intimidaciones contra la prensa.

Once personas fueron detenidas hasta ahora por estar relacionadas supuestamente con los disturbios. Tres quedaron ayer en libertad provisional con cargos por desorden público y uno de ellos también por atentado/resistencia a la autoridad, con prohibición de acudir o residir en Torre Pacheco.

Además, la autoridad judicial ha clausurado dos canales de Telegram relacionados entre sí donde los grupos xenófobos Deport Them Now UE y Deport Them Now Spain publicaban proclamas contra inmigrantes e incitaban a la violencia.