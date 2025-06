Detenido el exprofesor de música en busca y captura por abuso sexual a cinco menores de Zamora

Confirmada la detención del profesor acusado de abusar sexualmente de cinco menores en Zamora, que desde hace tres años impartía clases en el Conservatorio de Almendralejo. Según ha podido saber este periódico, el docente, que anteriormente había formado parte de la plantilla del Conservatorio de Cáceres, siguió trabajando hasta el momento de su detención, a pesar de que la denuncia se interpuso en 2022. De hecho, su nombre todavía figura como parte del personal del centro de enseñanza musical, aunque dado de baja.

Ante esto, cabe la posibilidad de que en el momento de la contratación de Rafael Francés, nombre del procesado, todavía no figurasen los antecedentes. No obstante, la Junta aún no se ha pronunciado al respecto.

Sea como fuere, los hechos se produjeron, supuestamente, durante los cursos comprendidos entre 2008 y 2011, periodo en que el docente trabajaba en el conservatorio de la ciudad castellanoleonesa.

Los casos no han prescrito

Según informa Alberto Ferreras, de La Opinión de Zamora, aunque las cinco víctimas no denunciaron hasta una década después, al establecer la ley la mayoría de edad de las víctimas como el año de referencia para fijar el periodo de prescripción de los delitos contra la indemnidad sexual, los casos no han prescrito y eso ha permitido que el asunto vaya a juicio.

La vista oral para cuatro de los cinco delitos -por una cuestión de procedimiento, el quinto se juzgará como una causa separada-, estaba prevista para el pasado 28 de mayo, en la Audiencia Provincial de Zamora.

Ni el acusado ni su abogada se presentaron

Sin embargo, ni el acusado ni su abogada se presentaron, con lo que la sesión tuvo que suspenderse, pues la pena solicitada inicialmente para el acusado, tal y como explicó la presidenta del tribunal, supera el umbral de la máxima establecida para poder celebrar el juicio sin su presencia.

Sobre esto, el Ministerio Fiscal pide tres años de prisión por cada uno de los cuatro delitos, mientras que la acusación particular solicita cuatro años de cárcel por cada caso. Para el quinto, las penas requeridas son similares.

Sí asistieron los testigos

Retornando a la cita del pasado 28 de mayo, quienes sí asistieron fueron los testigos, algunos de ellos, familiares de las propias víctimas, a quien la presidenta del tribunal provincial pidió disculpas por "el perjuicio psicológico y moral".

Una requisitoria

En base a ello, para asegurar la asistencia del acusado a la nueva comparecencia, se emitió una requisitoria, es decir, el llamamiento, la localización y la puesta a disposición judicial del docente, que fue detenido un día después por la Policía Nacional.

La trayectoria del acusado

Rafael Francés, nombre del acusado, nació en Cocentaina, Alicante, donde comenzó sus estudios de música en la Banda Unión Musical de Muro de Alcoy, pasando a formar parte de esta a los 14 años.

Más tarde, estudió en Madrid, en el Conservatorio Superior de Música, en Valencia y en Barcelona.

Todo ello le valió para ser miembro de la Orquesta Sinfónica de Zúrich, durante tres años, y de la Orquesta Sinfónica de Winthertur. Fue, además, miembro integrante de la Orquesta Sinfónica de Alicante durante dos años.

Trabajó en el Conservatorio de Cáceres

Igualmente, ejerció como director de la Banda de Música de Castell de Castells, de la Banda de Música Juvenil de Muro de Alcoy, y ha trabajado en los Conservatorios Profesionales de Música de Zamora, Cáceres y, finalmente, Almendralejo.