La tragedia en Sevilla pudo ser mayor: el incendio tóxico con químicos se originó al envasar un disolvente

Una inmensa columna de denso humo negro visible desde varios puntos de Sevilla disparó las alarmas a las 13.15 horas de este miércoles. El origen era un aparatoso incendio en una fábrica de químicos del polígono industrial La Red de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) que se saldó con una nave arrasada y dos heridos leves, un trabajador con quemaduras en un brazo y otro por inhalación de humo. La rapidez al afrontar la emergencia y la coordinación entre administraciones evitó una tragedia mucho mayor. El incendio ayer a última hora quedó controlado pero la emergencia seguía activa.

La extinción total del fuego puede llevar días, informó el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. "Extinguirlo se tardará. Todavía queda una noche muy larga y no hay que descartar días por delante para dar por extinguido el incendio", aseguró.

El origen exacto del fuego aún se desconoce. Las llamas se desataron en la empresa Plainsur, dedicada a los productos químicos y con una larga trayectoria, se fundó en 1985. Todo se produjo cuando un trabajador manipulaba un material altamente inflamable. Estaba envasando un disolvente. En ese momento, según contó la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, se produjo una chispa que activó todos los mecanismos por incendio de una empresa con un férreo protocolo al ser industria química. "Es imposible valorar en estos momentos si es un error o un accidente", aseguraron fuentes próximas a la investigación.

Celeridad y coordinación

Desde el primer momento se activaron los planes de emergencia. El Polígono La Red, con más de 300 empresas censadas en Alcalá, se desalojó por completo. Los trabajadores de otras naves salían asustados, muchos entre lágrimas e impresionados por la voracidad de las llamas y la densidad del negro humo que tomó la zona. Ante el riesgo de colapso de la nave siniestrada, Emergencias 112 informó, tras una última reunión a las 20 horas, que se había decidido mantener cortada la calle donde se ubica la fábrica incendiada. "Se ha autorizado la apertura del resto de zonas del polígono industrial para la jornada de este jueves", aunque a primera hora se hará una nueva evaluación.

Al comienzo de la tarde, la Junta de Andalucía envió un mensaje de alerta a unos 25.000 móviles en un perímetro de tres kilómetros alrededor de la fábrica que pidió a la población mantener preferiblemente en sus viviendas, cerrar puertas y ventanas, usar mascarillas y evitar en la medida de lo posible la actividad en el exterior. Alcalá suspendió sus actividades municipales deportivas al aire libre y en el barrio de Torreblanca, Sevilla, se cerró un centro municipal de deportes. No hubo confinamientos ni desalojos pero sí recomendaciones de no salir salvo extrema necesidad.

Productos químicos

Plainsur nació, según su web, como "una empresa transformadora de materiales plásticos y especializada en la elaboración de productos en composites y termoplásticos" en 1975. Diez años después, modificó su actividad y pasó a ser una empresa distribuidora y comercializadora de productos químicos.

El viento jugó un papel clave, a favor de que se disgregara con mayor rapidez la densa columna de humo y se alejara de las viviendas. Más de 50 policías nacionales, junto a la Policía Local de Alcalá, agentes desplazados desde Sevilla, el servicio de Emergencias 112, bomberos de siete parques de la provincia y las tres administraciones, Ayuntamiento, Junta y Gobierno, fueron de la mano para evitar una tragedia que podría haber sido mucho mayor. En total 174 efectivos de emergencia.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, destacó el buen funcionamiento de la coordinación entre todas las administraciones. "Hemos estado todos trabajando de inmediato, con rapidez, de manera ágil y meditada pero con una celeridad que ha permitido que no tengamos que lamentar ningún hecho más luctuoso".

Emergencia activa

A última hora de este miércoles, la información era que el incendio estaba completamente acotado. "El mayor riesgo estaba en un depósito con producto químico bastante tóxico pero ha combustionado completamente y no existe ese material", aseguró la alcaldesa. "El depósito con más riesgo ya no existe", insistió Jiménez, que dejó claro que ya "no hay riesgo de que se pueda extender a otras naves aledañas".

Entre los heridos hay dos víctimas leves. Quien estaba manipulando el material con quemaduras en el brazo, que fue derivado al Hospital de Valme, y hay otra persona que fue atendida por inhalación de humo, un bombero que trabajaba en la zona, que no tuvo que ser trasladado al hospital y que tras recuperarse de una indisposición continuó con sus tareas.

También Emasesa, la empresa responsable de aguas, ha realizado controles para garantizar que los depósitos de material, que podían arder o derramarse, no haya llegado a la red de saneamiento. Al estar la nave en un polígono industrial, ese saneamiento se conecta directamente con la estación de La Ranilla donde Emasesa ha hecho las pertinentes comprobaciones sin que haya constancia de que ningún material tóxico haya llegado a la red de aguas.