Un incendio calcina una nave de reciclado de cables en un polígono de Zaragoza

Un gran incendio mantiene en alerta al entorno del Parque Tecnológico del Reciclado (PTR), ubicado en el barrio de La Cartuja de Zaragoza, donde este jueves se ha declarado un incendio en las instalaciones de Raaee (Reciclaje Aragonés de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), la filial del grupo López Soriano dedicada al reciclaje de electrodomésticos y productos electrónicos. La virulencia del fuego, avivada por el material que hay en el interior de la nave, está dificultando las labores de extinción de los Bomberos de Zaragoza que controlan desde tierra y aire la dirección de la densa columna de humo negro que puede verse desde varios puntos de la capital aragonesa. Su extinción durará horas y se prolongará hasta este viernes.

Por ahora, solo ha hecho falta desalojar a las empresas más próximas por seguridad, aunque no hay riesgo de que el fuego pueda propagarse a otras fábricas del polígono y no se descarta hacer lo propio con el Centro de Protección Animal del ayuntamiento, donde actualmente hay alrededor de cien perros y gatos que podrían verse afectados por humo. En cuanto a núcleos urbanos, no se contempla ningún desalojo, aunque se vigila La Cartuja o Torrecilla, principalmente por los problemas que podría ocasionar el denso humo.

El fuego es tan virulento que los equipos de Bomberos desplazados hasta la zona no atacar directamente el fuego del interior de la nave, por lo que están controlando el perímetro para que no puede extenderse y afectar a ninguna otra nave del polígono. La violencia es tal que la nave ha colapsado y el techo se ha derrumbado parcialmente, por lo que el riesgo es muy elevado.

El viento complica las labores de extinción

Según ha explicado el Jefe de Intervención del Cuerpo de Bomberos del ayuntamiento, Alejandro Loire, la intervención se prolongará durante toda la noche y el día de mañana. El material que hay en el interior de la nave está dificultando el trabajo de los bomberos y avivando el fuego. Las baterías de litio y las bombonas con diversos gases que hay en el interior de la empresa están causando incesantes explosiones, lo que está dificultando el control de las llamas. Por si fuera poco, el fuerte viento no ayuda e incluso desvía al agua cuando los bomberos intentan atacar el fuego aunque también las fuertes rachas de viento están permitiendo que la densa humareda se propague con rapidez.

Los Bomberos de Zaragoza trabajando en el incendio en el PTR. / JAIME GALINDO

Según las primeras informaciones que acreditan tanto fuentes de la empresa como del Ayuntamiento de Zaragoza, la nave estaba cerrada y sin actividad, por lo que no habría nadie en el interior de las instalaciones. Los Bomberos de Zaragoza se han desplazado al lugar de los hechos con una unidad de mando y comunicaciones, una bomba urbana ligera, una autoescala automática de 30 metros, una bomba nodriza pesada, una bomba urbana pesada y una ambulancia.

A su llegada, según explicaba el Jefe de Intervención del Cuerpo de Bomberos, el fuego había alcanzado la totalidad de la nave y sus primeras labores se han centrado en controlar su propagación y asegurar bien la zona a la espera de una primera valoración de daños.

Dentro de estas instalaciones hay un importante volumen de productos como televisores, videoconsolas, batidoras, fotocopiadoras, ordenadores, decodificadores. En la nave se procede a la valorización a partir del reciclado y la segregación de los productos, de los que se obtienen metales férricos y no férricos, plásticos y un largo etcétera.

Los Bomberos de Zaragoza trabajan en el incendio en el PTR. / JAIME GALINDO

Los efectivos desplazados por el Ayuntamiento de Zaragoza proceden de Parque 1 (Valle de Broto) y del parque de Casetas. También se va a desplazar la unidad de drones, con el objetivo de obtener una visión global desde el aire y localizar los puntos más afectados por las llamas.