Interpol trata de poner nombre a siete cadáveres de mujeres encontrados en España

La campaña 'Identify Me' de Interpol trata de identificar a 46 mujeres cuyos cadáveres se hallaron en seis países europeos (Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España). Las investigaciones apuntan que muchas de ellas fueron asesinadas.

Son mujeres que murieron hace 10, 20, 30 o incluso 40 años. A pesar de las investigaciones policiales, las víctimas, probablemente procedentes de otros países como sugieren las pruebas, no han podido ser identificadas. Se desconoce quiénes eran, de dónde venían y por qué estaban en estos lugares.

Siete casos en España

Siete de esos casos corresponden a víctimas cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Baleares.

Todos están siendo investigados por los diferentes cuerpos policiales, según se detalla desde la Oficina Central Nacional de Interpol en España. Son estos, por orden cronológico:

La mujer que no estaba sola / INTERPOL

Enero de 1999. Premià de Mar (Barcelona). Una joven de entre 23 y 25 años y 1'75 de estatura aparece muerta, desnuda y maniatada en una habitación de hotel. Tiene la piel clara, el pelo castaño oscuro y los ojos azules.

Se alojaba en el hotel en compañía de un hombre blanco de entre 25 y 30 años de edad, no muy alto y con barba de tres días. El hombre hablaba francés e inglés, según indicaron varios testigos. No ha podido ser localizado.

Al parecer, la pareja había llegado a España procedente de Ginebra (Suiza). La policía recabó datos que indicaban que ambos habían estado en una localidad suiza que tenía las letras "ville" en su nombre.

La mujer de la carretera / INTERPOL

Noviembre de 2003. Fue hallada muerta cerca de una carretera de tierra en Malgrat de Mar, provincia de Barcelona. Los análisis realizados a su cadáver mostraron que llevaba poco tiempo muerta.

Esta víctima tenía entre 25 y 30 años, piel blanca bronceada y cabello negro. Medía 1'60 y era de complexión normal. Vestía vaqueros azules y un jersey de lana color carmesí.

Tenía un tatuaje con un pequeño del símbolo Om en el dorso de la mano derecha. La mujer había sufrido numerosas heridas en el cuerpo y el rostro. Podría ser de origen bengalí.

La mujer de rosa / INTERPOL

En julio de 2005 se halló el cuerpo de una mujer muy joven a la altura del kilómetro 84 de la carretera de la Vila en Viladecans (Barcelona). Llevaba muerta menos de 24 horas y la causa del fallecimiento se consideró sospechosa.

Tenía entre 20 y 25 años. Medía 1'60 y su complexión era normal. Castaña, de piel clara y ojos azules. Vestía pantalones de color fucsia, un top rosa con estampado de flores y unas sandalias a juego. También llevaba pendientes de aro y una pulsera de oro con estrellas.

La mujer del anillo en forma de búho / INTERPOL

Fue encontrada en marzo de 2007, pocos días después de su muerte, en El Berrueco, al norte de Madrid. Estaba cubierta con una sábana. Con una edad aproximada de entre 25 y 40 años y 1'60 de estatura.

Es sudamericana, tenía la piel tostada y llevaba el pelo teñido de rubio. Se cree que llegó a España poco antes de morir. Llevaba una chaqueta negra de terciopelo y una camiseta blanca, pantalones vaqueros y unas botas de cuero altas.

La peculiaridad que le ha dado nombre es un anillo bañado en plata con un motivo en forma de búho. También llevaba un broche redondo y una pulsera de oro. La víctima tenía seis cápsulas de látex en el cuerpo y una de ellas se había roto, lo que condujo a la policía a sospechar que se trataba de una "mula" que transportaba droga en el interior de su cuerpo.

La mujer del monte Archanda / INTERPOL

Se cree que falleció en febrero de 2009, mismo mes en que se encontró su cuerpo cerca de un sendero en el bosque del monte Archanda, en Bilbao.

De entre 30-40 años y 1'66 de altura, era morena, de cabello corto y piel clara. De complexión delgada, portaba un chaquetón azul y una mochila donde guardaba una botella de licor de almendra.

Probablemente había fallecido entre 24 y 72 horas antes de que se encontrara su cadáver. Se cree que murió por intoxicación. Por sus rasgos, es probable que fuera originaria de Europa Central.

La mujer del cobertizo / INTERPOL

En una tarde de agosto de 2018, se halló a una mujer ahorcada en un cobertizo (un gallinero) dependiente de una casa de campo situada en el barrio de Olivars de Sant Julià de Ramis (Girona).

Su muerte había sido reciente. No llevaba documentación. Los vecinos de la zona no la habían visto antes y no se encontró ninguna pista que alertara de sus movimientos en los alrededores.

De entre 25-35 años, era rubia, de piel blanca y complexión delgada. Sus rasgos apuntaban a que era originaria del norte de Europa, Polonia, Alemania o Países Bajos. Un tatuaje en su antebrazo izquierdo con la palabra "éxito" en hebreo es la principal pista para identificarla.

La introvertida / INTERPOL

Esta mujer fue hallada muerta en Ibiza, en julio de 2019, por los ocupantes de un barco anclado a 150 metros de la costa, a la altura de la playa de Santa Eulalia del Río. Se había ahogado recientemente y solo llevaba puesto un bikini. Tenía entre 25 y 30 años, castaña, de piel clara y ojos azules.

Una investigación realizada en 2022 y 2023 permitió conocer que era una trabajadora sexual, presumiblemente de nacionalidad rumana, pero de origen húngaro, que prestaba sus servicios en la zona de Ushuaïa, en la isla.

La policía la bautizó como "la mujer introvertida", porque supo luego que nadie había hablado con ella; las personas con las que tenía trato desconocían su nombre. Solía ir acompañada de un travesti rubio y delgado que trabajaba en la zona.

Su ausencia nunca fue denunciada. Se cree que el día de su muerte había salido en una furgoneta negra para trabajar en el barco de unos clientes adinerados procedentes de Oriente Próximo.

200 llamadas

Tras el lanzamiento de la segunda fase del llamamiento público de 'Identify Me', el pasado 8 de octubre, los seis países participantes, junto con INTERPOL, han recibido hasta el momento más de 200 mensajes por parte de los ciudadanos. Estas respuestas han generado varias pistas de interés que están siendo investigadas.