La Audiencia de Barcelona desoye a la fiscalía y mantiene en libertad al violador del taxi, un “agresor sexual en serie”

La Audiencia de Barcelona mantiene en libertad a Edison D. D. O., un vecino de Barcelona de 47 años condenado por atacar a cuatro mujeres, una de ellas menor de edad, y que está considerado por los Mossos d’Esquadra un “agresor sexual en serie”.

Edison fue condenado este pasado verano por violar a su sobrina en 2014, cuando la menor tenía 10 años. En concreto, la sentencia describe que perpetró contra la menor tres delitos distintos: abuso sexual, corrupción de menores y exhibicionismo. En 2014, cuando se produjeron los hechos, Edison y la víctima compartían domicilio en el Eixample.

Entre 2016 y 2017, cuando trabajaba conduciendo un taxi de Barcelona, Edison también fue denunciado por cinco jóvenes. Las cinco mujeres, veinteañeras, fueron atacadas por Edison con pocos meses de diferencia de un modo muy similar: se montaron en su taxi después de una noche de fiesta y Edison se aprovechó de su estado etílico para detener el coche y agredirlas sexualmente. Los investigadores de los Mossos lo consideran un autor serial por estos hechos.

Denuncias y marcha atrás

Dos de ellas denunciaron que llegó a violarlas pero ambas retiraron sus querellas porque eran turistas que optaron por regresar a su país y olvidar el proceso judicial. En sentido contrario, las tres que relataron abusos de menor gravedad, sí persistieron en sus denuncias y lograron que Edison fuera condenado.

A pesar de esos antecedentes, Edison, tras ser condenado por cuarta vez por haber violado a su sobrina, presentó un recurso contra esa sentencia y actualmente se encuentra en libertad a la espera de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) decida si estima o rechaza su recurso.

Rectificación de la fiscalía

EL PERIÓDICO, instado por la familia de la menor, informó hace un mes de la situación y la información sirvió para que la Fiscalía rectificara y solicitara su ingreso en prisión ante el "elevado riesgo de fuga" –Edison es de origen colombiano– y para impedir una reiteración delictiva; es decir, para evitar nuevas víctimas.

Según las fuentes consultadas por este diario, la Audiencia ha decidido atender los argumentos de la defensa de Edison, que se opone a que ingrese en la cárcel por violar a su sobrina hasta que la sentencia sea firme. La resolución subraya que están ya cumplidas las tres condenas anteriores por las que se le impuso 3 años y ocho meses de reclusión en total después de un pacto entre la defensa y las acusaciones.

Riesgo de fuga

El auto de la Audiencia, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, argumenta que no existe el riesgo de fuga, ya que Edison D. D. O., ha comparecido ante la justicia siempre que ha sido citado, incluso en la vista en la que se debatió si debía o no ingresar en la cárcel, y pese a conocer la sentencia que le condenaba a 15 años y nueve meses de prisión por unos hechos, recalcan los magistrados, que se cometieron entre junio de 2014 y agosto de 2015. El tribunal precisa que no puede acordarse la prisión provisional como pena anticipada.

En relación con el peligro de reiteración delictiva, el tribunal sostiene que "no puede valorarse en abstracto" y, en este caso concreto, la víctima y sobrina del acusado actualmente reside en Estados Unidos. E incide que "la peligrosidad que se predica" de Edison D. D. O se "asienta" en las condenas que ya constan cumplidas y en una presunta agresión cometida en marzo de 2017. "No hay ningún dato reciente que justifique modificar la situación personal de Edison D. D. O en esta causa, por más que la condena impuesta recientemente sea elevada, pues "se trata de una sentencia que aún no es firme y por ello no puede ejecutarse de forma anticipada".

Otras condenas

La fiscalía remitió a la Audiencia, junto a su petición, la hoja histórico-penal de Edison D. D. O. para acreditar que en el pasado ya había sido condenado por atacar sexualmente a turistas. Tres de las cinco mujeres agredidas llegaron a pactos para evitar el juicio entre 2017 y 2018. El primero fue de 1 año y 2 meses de cárcel. El segundo, de 1 año y 6 meses. Y el tercero, de 1 año. Edison entró solo por esta última sentencia en la cárcel, en el módulo de delincuentes sexuales del centro penitenciario de Brians, en Sant Esteve de Sesrovires. A los pocos meses, recuperó su libertad.

La denuncia de esas turistas fue publicada por este diario en verano de 2017. Dos sobrinas del agresor la leyeron y, tras reconocer en ella a su tío, explicaron a sus padres que también ellas habían sido agredidas tiempo atrás por él. Las madres de las menores presentaron sendas denuncias por abusos sexuales y se celebraron dos juicios. En el primero Edison resultó absuelto. En el segundo, celebrado en enero de 2024, fue condenado a 15 años y nueve meses de prisión. En esta causa no se han tenido en cuenta los antecedentes por atacar sexualmente a las turistas en 2016 y 2017, pues ya están cumplidas. Únicamente se han valorado otros antecedentes que también arrastra Edison por otro tema: tráfico de droga.