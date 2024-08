Un padre pide ayuda para encontrar a su hija desaparecida en Perú: "Mi exmujer se ha llevado a mi pequeña"

"En dos años solo he tenido dos horas con mi hija, dos horas maravillosas con ella, donde nos reímos, jugamos y nos revolcamos por el Parc de Ses Estacions. Cuando ella ya se iba de mi lado me susurró: ‘¿Nos volveremos a ver?’".

Esto sucedió el septiembre del 2023. Luis Moral no ha vuelto a ver a su hija de cinco años desde ese día. Su exmujer, de nacionalidad peruana, ignoró el acuerdo judicial al cual habían llegado y se llevó a la niña a su natal Perú. España ya ha reclamado al país latinoamericano la devolución de la pequeña a Luis Moral.

"No sé donde están, les sigo pagando la manutención cada mes, pero no se nada de mi hija", explica Luis Moral. "Lo único que quiero es ver a mi hija, es por lo que estoy luchando", asegura Moral.

El hombre confiesa que se siente "aterrorizado" ante la situación: "Siempre he sido maltratado por mi exmujer, no entiendo como pude vivir con esto", explica Moral. El hombre empezó la relación con la mujer en Perú, pero decidió volver a Mallorca hace años por el "infierno" que vivía. Se acordó en juicio que Moral podría visitar a su hija en la casa de su exmujer mientras que ella no estuviera presente.

Sin embargo, en una visita la mujer se quedó con su madre en la casa. Las mujeres cerraron la puerta y empezaron a golpearle con un teléfono.

El hombre fue golpeado por su exmujer y su exsuegra. / Luis Moral

Moral explica que aún "le tiemblan las piernas" al recordar lo que sucedió después. "Me dieron una paliza, me dejaron un ojo ensangrentado, laceraciones en la cara y me rompieron el tímpano. Con una mano me cubría la cara y con la otra a mi hija que estaba en mi pierna aferrada", explica. Moral asegura que no se defendió porque su abogada le dijo que no reaccionara. "El que agrede es un monstruo, da igual si es hombre o mujer", sentencia.

"El castigo a mi exmujer por romperme los tímpanos fueron 100 euros de multa" Luis Moral

Luis Moral se rompe al recordarlo todo y la rabia que sintió al ir a la comisaria: "Cuando lo denuncie, los cuatro o cinco policías que había se rieron de mí, no me voy a olvidar jamás de esto", explica.

La mujer tuvo una sentencia pírrica: "El castigo a mi exmujer fueron una multa de cien euros y pasar un examen psicológico".

Vuelta a Mallorca

Luis Moral regresó a Mallorca. Un tiempo después, la mujer le pidió ir a su casa, argumentado que la situación en Perú era muy mala. Moral les dio una habitación a su hija y a la madre para que pudieran vivir en la isla. Más tarde, la mujer regresó un tiempo a Perú y dejo solo a Moral con su hija cinco meses: "Los únicos cinco meses donde mi hijo tuvo tranquilidad", asegura la madre de Luis Moral, Talia Loayza.

Loayza explica que a finales del 2022 la mujer "se presentó sin previo aviso" y denunció a Moral por "malos tratos". Una denuncia que se archivó ante la ausencia de maltrato. Moral decidió denunciar a su exmujer en ese momento.

En el juicio, el hombre decidió retirar la denuncia a cambio de poder ver dos veces a la semana a su hija. No obstante, solo la vio una vez. La mujer no se volvió a presentar. Un tiempo después, Moral recibió un mensaje de que ella estaba en Perú con su hija.

"Cuando estuve cinco meses solo con mi hija ella me decía ‘Papa, que no nos separen nunca’, como si pudiera ver el futuro que nos arrebatarían", explica Moral.

Los pilares para seguir resistiendo para Moral han sido su "familia, amistades y abogados". El hombre tiene un motivo muy claro por el cual sigue batallando. "Hago esto para que si un día mi hija me pregunta ‘¿luchaste por mí’? Pueda decir que sí. Tengo que intentarlo. Aunque no tenga éxito, no puedo no intentar recuperar a mi hija".

