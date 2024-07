Un juzgado procesa al expresidente de las Cortes Valencianas por agresión sexual a dos pacientes en Alicante

El médico Julio de España, expresidente de las Cortes Valencianas y de la Diputación Provincial de Alicante, entre otros cargos que ocupó durante su dilatada vida política como dirigente del Partido Popular, ha sido procesado recientemente por un juzgado como presunto autor de sendos delitos de agresión sexual a dos pacientes que pasaron por su consulta de la especialidad de digestivo en un hospital privado alicantino.

El procesamiento aboca al también exsenador y exdiputado popular, de 77 años, a un juicio en la Audiencia Provincial de Alicante. El proceso aguarda ahora los escritos de acusación de la Fiscalía y de los abogados que ejercen la acusación particular en nombre de las dos presuntas víctimas, sin aparente relación entre ellas. Tampoco los de la defensa del investigado. No obstante, la causa se instruye como un sumario porque las penas previstas en el Código Penal para los dos delitos que le imputan pueden superar los nueve años de prisión.

Julio de España ha defendido su inocencia en sus comparecencias en el Palacio de Justicia en Alicante y ha asegurado a este diario que los hechos denunciados «son una falsedad».

La investigación judicial se puso en marcha hace aproximadamente un año en el juzgado de Instrucción número 3 de Alicante a raíz de dos denuncias que presentaron dos mujeres contra Julio de España ante la Policía Nacional. Primero fue una paciente del expresidente de las Cortes, que acudió a mediados del pasado año a la consulta de Julio de España en un centro médico privado de Alicante y asegura que fue víctima de una agresión sexual durante la exploración médica con motivo de un trastorno digestivo.

Unos días después de esta primera denuncia, la Policía Nacional recibió otra formalizada por una mujer que también aseguró haber sido víctima de una agresión sexual por parte del mismo médico, pero dos años antes, en 2021, y en el mismo centro hospitalario.

El Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, encargado de este tipo de delitos sexuales, citó a Julio de España en las dependencias policiales y el exsenador acudió y compareció en calidad de detenido por los hechos denunciados, pero quedó en libertad con cargos y a disposición del juzgado.

Durante este año de investigación, el hermetismo sobre el caso ha sido total, tanto por parte de la Policía, como de la Fiscalía, de los abogados de las acusaciones y del propio juzgado instructor, que ha declinado ofrecer información alguna sobre el caso a este diario ni siquiera a través del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

"Soy inocente"

Por contra, el propio De España sí ha hablado al ser preguntado por este medio para defender su inocencia, pero sin profundizar en el asunto alegando que está aún bajo investigación judicial: «Estoy absolutamente tranquilo porque sé que soy inocente; no sé explicar lo que ocurre porque no me había pasado nunca en 40 años. He visto a 14.000 enfermos desde el año 2013 que volví a ejercer como médico y no he tenido ningún problema de este tipo».

Unas de las cuestiones que se discuten en la causa es si era procedente el tacto rectal que realizó como médico especialista en digestivo a las dos denunciantes. El exsenador ha defendido en sus comparecencias en el juzgado que actuó con criterios médicos y aplicando un mismo protocolo. Asegura que ha realizado unos 400 ó 500 tactos rectales a pacientes y no había tenido problemas hasta ahora. Para defender su actuación como médico ante las denunciantes, el expresidente de la Diputación ha aportado a la causa informes de especialistas que avalan su modo de proceder.

Tras una primera comparencia para declarar, meses después de las denuncias, ante la magistrada Belén Gutiérrez, titular del juzgado de Instrucción número 3 de Alicante, el exdirigente popular regresó de nuevo el pasado abril al Palacio de Justicia de Benalúa. Acompañado de su abogada, y arropado a la entrada por varios familiares, se le notificó en el juzgado el auto de transformación de las diligencias en sumario, resolución a la que siguió con posterioridad la de su procesamiento.

Dado el hermetismo de las partes, se desconoce si queda alguna diligencia por practicar antes de proceder a la apertura de juicio oral para que las acusaciones y la defensa del expresidente de las Cortes Valencianas se pronuncien sobre el caso.

Suscríbete para seguir leyendo