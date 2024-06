La pareja del asesinado en Alicante: "David fue al bar a por agua y se ensañaron con él hasta asesinarle"

La tranquila vida de Gata de Gorgos (Alicante) se vio sacudida en la tarde del sábado por el asesinato de David Lledó, de 39 años de edad, víctima de una brutal agresión con un bate de béisbol. Sus familiares y amigos, que ayer se encontraban a la espera de la autopsia para poder velar el cuerpo, se muestran profundamente conmocionados por un crimen que nadie esperaba.

Fuentes cercanas al fallecido aseguran que este se encontraba diseñando unos bocetos para un amigo en su taller de tatuaje cuando decidió salir un momento al bar para pedir una botella de agua.

Su amigo salió a fumarse un cigarro a la calle, escuchó gritos y avanzó hacia arriba hasta la calle Les Moreres, donde encontró a dos hombres de origen marroquí golpeando con extrema dureza a David. «Han asesinado a una persona buena después de ensañarse con ella porque no se ha actuado antes», mantiene la pareja sentimental de la víctima.

En el municipio de Gata se vincula a los presuntos agresores con otros hechos conflictivos registrados con anterioridad en la población. Según indica su pareja, tan solo unos días atrás, David presuntamente había presenciado como estos se encontraban molestando a una chica a la que llegaron a zarandear. "Él fue quien les dijo que por favor la dejaran en paz y gracias a eso se pudo ir", indica María.

Ella misma vivió recientemente un violento episodio similar cuando se encontraba entrenando en el campo y un hombre en estado ebrio le forzó a subir en su coche, aunque logró zafarse y llamar a la policía. No formuló denuncia por temor a represalias. La entrenadora personal y activista contra el cáncer cree que este individuo pudo estar implicado en la muerte de David. "Estoy destrozada, el dolor es insoportable. Se han llevado a mi pareja y parte de mi vida", lamenta.

María ha agradecido públicamente todas las muestras de cariño recibidas hacia David. "Las palabras no pueden medir con cuanto amor nos quedamos, él me diría nuestra frase favorita: ‘No importa el principio, importa el final’, y a su lado, simplemente ha sido maravilloso, desde el principio hasta el final. He conocido la generosidad, la valentía y al hombre más guapo que han visto mis ojos", escribió en un mensaje en sus redes sociales.

La Guardia Civil detuvo rápidamente a dos de los agresores de la víctima, entre ellos el supuesto autor material del crimen, de 35 años, que golpeó al vecino de la localidad con un bate de béisbol. Ayer se produjo el arresto de un tercer hombre en relación con los mismos hechos, tal como confirmó la Benemérita, que mantiene abierta la investigación sobre lo sucedido.

"Nunca debería haber ocurrido"

Todas las autoridades municipales y policiales han recalcado que lo ocurrido es un hecho aislado y no debe enturbiar la convivencia en el pueblo. Tras el crimen, el presidente de la Comunidad Islámica de Gata de Gorgos, Mohamed El Abdellaoui-Merouni, se reunió de inmediato con el alcalde, el concejal de Seguridad y el jefe de la Policía Local, para ponerse a su disposición y ofrecer toda su colaboración.

«La comunidad islámica condenamos este terrible suceso. Compartimos el dolor de todo el pueblo», recalca a este diario. También ha reunido en la mezquita a los integrantes de esta comunidad y todos han expresado su total repulsa. «Esto no debería haber ocurrido nunca. Estamos tristes e indignados. Nos solidarizamos con la familia, sus amigos y con todo el pueblo y les transmitimos nuestras condolencias», ha incidido. Mohamed El Abdellaoui, junto a otros integrantes de la comunidad islámica, ha incidido en que Gata es un ejemplo de convivencia y de integración. «Estamos comprometidos para que siga siendo así. Rechazamos absolutamente la violencia», afirma.

Suscríbete para seguir leyendo