La última hora sobre Jay Slater, el joven británico desaparecido en Tenerife: su último vídeo y la información de su madre sobre el caso

Los primeros avisos de la desaparición del joven británico Jay Slater aseguraban que el chico llevaba una camisa blanca la última vez que fue visto. Recientemente se ha hecho público el último vídeo que compartió en Snapchat y en él vestía una camiseta deportiva gris, el atuendo con el que se le busca ahora. En la publicación aparece en compañía y riendo.

Desde las 8:50 de este lunes no se conocen más detalles del paradero del adolescente. En ese momento llamó a su amiga Lucy para avisarle de que tenía sed y solo un uno por ciento de batería, que no sabía donde estaba y que volvería a su apartamento a pie porque había perdido la guagua. El inglés no era consciente de que tenía por delante un camino de diez horas que no llegó a completar. También, según informó Lucy, el joven le comentó que podría haberse cortado la pierna con un cactus.

La madre de Jay, Debbie Duncan, se desplazó hasta Tenerife este martes para estar al tanto de las últimas noticias sobre la desaparición y colaborar con los equipos de rescate. En una entrevista para un medio británico aseguró que eran las primeras vacaciones con amigos de su hijo, que acudió a la Isla para disfrutar de un festival que duraba tres días. La mujer recibió un mensaje "aterrador" por Snapchat en el que un remitente al que supuestamente Jay le debía "mucho dinero" le decía "despídete de tu hijo".

En la misma entrevista para ITV News su progenitora se lamentaba por haberle permitido ir al NRG Festival. "Solo quiero recuperar a mi bebé, estamos viviendo una auténtica pesadilla", detalló entre lágrimas.

Labores de búsqueda

La Guardia Civil junto a otros equipos de rescate han organizado un amplio despliegue de medios en la zona del Parque Rural de Teno que comenzó la noche del lunes, momento en el que se denuncia la desaparición. El perfil de Facebook de Bomberos voluntarios de Santiago del Teide ha compartido este jueves imágenes de la búsqueda en Masca, por los alrededores del Mirador de Ilda.

Ante ese último mensaje dirigido a la madre del chico, la investigación se centró también en la jornada del miércoles en el complejo alojativo de tres estrellas en Los Cristianos en el que se hospedaba Slater. En concreto, los agentes registraron la habitación que compartía con un amigo en busca de pistas sobre su paradero. También centraron sus esfuerzos en las zonas más turísticas del sur.

La madre de Slater declaró que recibió un Snapchat diez minutos después de bajarse del avión que decía: "Dile adiós a tu chico, no volverás a verlo nunca más, me debe mucho dinero". Ella envió a la policía el número y su hijo mayor tomó capturas. Debbie también ha sido objeto de bromas telefónicas que calificó de "repugnantes".

La amiga de Slater, Lucy Mae, ha creado un espacio verificado para recuadrar fondos en la plataforma Go Fund Me, donde ya ha logrado reunir más de 15.000 libras. El joven se había separado de la chica después del festival para irse con dos británicos que había conocido durante sus vacaciones. Tras la última llamada de Jay, la joven le recomendó regresar al lugar del que había salido, pero él confesó que no sabía donde estaba, por lo que no podía volver. "Sonaba muy angustiado, no sé qué está pasando, pero ahora dudo si simplemente estaba angustiado porque había la falta de agua o por algo más", reconoció Mae.

Una desaparición "extraña"

Avanzan los días y la preocupación de familiares y amistades aumenta cada vez más. Lucy indicó que la zona en la que fue localizado por última vez La zona es bastante frecuentada por senderistas y el último contacto telefónico con la chica fue a plena luz del día, poco antes de las 9.00 am, por lo que ya habría excursionistas cerca. Además, Lucy afirmó que "Slater no es estúpido. Está aislado, pero la ubicación lo situaba cerca de una carretera principal y habría tenido los medios para avisar a alguien, hacerle señas y pedir ayuda".

Cerca de localización, a unos diez minutos, también habría un restaurante que el joven podría haber visto o pasado por allí. "Puede ser que no abriera hasta dentro de dos horas, pero si fuera yo, me hubiera sentado y esperado a que abriera para cargar mi teléfono o pedir un taxi", argumentó su amiga.

Supuestamente estaba justo al lado de una carretera principal, por lo que Lucy no puede entender por qué nadie lo ha visto. "En mi opinión, dudo que se haya desviado de un camino principal para caer por un precipicio o acantilado, a menos que haya sido obligado a bajar, por ejemplo, por alguien que podría haberlo seguido", detalló la chica que comienza a pensar que algo más pudo ocurrir porque ya han pasado varios días.

De izquierda a derecha, el hermano mayor de Jay, Zak Slater; su madre, Debbie y el desaparecido / Zak Slater

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido ha emitido un comunicado de apoyo a la familia del joven y trabaja en coordinación con las autoridades de la isla para tratar de dar con su paradero.

La universidad donde estudiaba el joven de 19 años y originario de Lancashire, Accrington y Rossendale College, se sumó a los mensajes de ánimo: "Estamos profundamente preocupados por las noticias recientes sobre uno de nuestros alumnos, Jay Slater, que desapareció mientras estaba de vacaciones en Tenerife. La seguridad y el bienestar de nuestro alumnado son de suma importancia para nosotros, y nuestros pensamientos en este momento preocupante están con la familia y los amigos de Jay".

Sus amigos y familiares piden la colaboración ciudadana para encontrar al joven. La alerta ya ha sido incluida por parte de la Asociación SOS Desaparecidos, en la que aclara que se trata de un joven de 1,80 metros de estatura, complexión delgada y ojos azules.

Para cualquier información sobre esta caso, ponerse en contacto con SOS Desaparecidos en los teléfonos 649 952 957 o 644 712 806. Su correo es info@sosdesaparecidos.es y también puedes ponerte en contacto directamente con el 112.