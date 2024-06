La amiga del joven británico desaparecido en Tenerife cree que ocurre algo extraño: "por teléfono sonaba angustiado"

Lucy Mae, amiga del joven británico desaparecido este lunes en Tenerife, ha calificado su desaparición de "extraña". Tras la primera jornada de búsqueda aún se desconocen más datos sobre el paradero de Jay Slater. El chico de 19 años vino de vacaciones al sur de la Isla para asistir a una fiesta, que posteriormente abandonó con un grupo de personas que había conocido durante su estancia.

A las 8:50 de la mañana del lunes llamó a Lucy, una de sus dos acompañantes y la última persona con la que habló, para decirle que le quedaba un uno por ciento de batería, tenía sed y no sabía donde estaba, pero que había perdido la guagua y se desplazaría a pie. El inglés no era consciente de que tenía por delante un camino de diez horas que no llegó a completar.

La llamada disparó las alarmas y Lucy se acercó a Teno, lugar donde el móvil de Jay lo situaba por última vez, con una señora que se ofreció a alquilar un coche para ayudar en la búsqueda. Con el paso de los días, a la joven cada vez le parece más raro que nadie haya visto a su amigo. Según declaró para el diario británico Manchester Evening News, ha estado allí desde que recibió la llamada el lunes, "¿cómo es posible que nadie lo haya visto en todo este tiempo?".

La acompañante de Jay Slater, tras la última llamada, le recomendó regresar al lugar del que había salido, pero él confesó que no sabía donde estaba, por lo que no podía volver. "Sonaba muy angustiado, no sé qué está pasando, pero ahora dudo si simplemente estaba angustiado porque había la falta de agua o por algo más", reconoció Mae.

La zona es bastante frecuentada por senderistas y el último contacto telefónico con la chica fue a plena luz del día, poco antes de las 9.00 am, por lo que ya habría excursionistas cerca. Además, Lucy afirmó que "Slater no es estúpido. Está aislado, pero la ubicación lo situaba cerca de una carretera principal y habría tenido los medios para avisar a alguien, hacerle señas y pedir ayuda".

Un restaurante cerca al que no acudió

Cerca de localización, a unos diez minutos, también habría un restaurante que el joven podría haber visto o pasado por allí. "Puede ser que no abriera hasta dentro de dos horas, pero si fuera yo, me hubiera sentado y esperado a que abriera para cargar mi teléfono o pedir un taxi", argumentó su amiga.

Supuestamente estaba justo al lado de una carretera principal, por lo que Lucy no puede entender por qué nadie lo ha visto. "En mi opinión, dudo que se haya desviado de un camino principal para caer por un precipicio o acantilado, a menos que haya sido obligado a bajar, por ejemplo, por alguien que podría haberlo seguido", detalló la chica que comienza a pensar que algo más pudo ocurrir porque ya han pasado cincuenta horas.

Lucy abandonó temprano el festival para regresar a su alojamiento de vacaciones, en la zona de Las Américas. El joven procedente de Lancashire, norte de Inglaterra, se quedó con un amigo con el que viajó y con otros que conoció allí. Precisamente es en los municipios de Arona y Adeje, dos de los más turísticos de la comarca sur, donde se centra la búsqueda en la actualidad, junto a Teno.

Luego, se cree que el adolescente regresó a por más bebidas a la casa de esos amigos sin darse cuenta de lo lejos que estaba de su propio alojamiento, según el diario británico. Una de esas personas alquiló un coche con el que se desplazaron.

Labores de búsqueda

En las labores de rastreo, que se centran en el barranco de Masca y otros barrancos anexos, participan agentes de los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM), el servicio cinológico (perros), drones de Protección Civil y patrullas de seguridad ciudadana y las fuentes de la Guardia Civil precisan que "no se descarta ninguna hipótesis" entre las líneas de investigación.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido ha emitido un comunicado de apoyo a la familia del joven y trabaja en coordinación con las autoridades de la isla para tratar de dar con su paradero.

Sus amigos y familiares piden la colaboración ciudadana para encontrar al joven. La alerta ya ha sido incluida por parte de la Asociación SOS Desaparecidos, en la que aclara que se trata de un joven de 1,80 metros de estatura, complexión delgada y ojos azules.

En el momento de su desaparición vestía zapatillas negras y azules y pantalón y polo blanco, si bien sus familiares avisan de que la camiseta es en realidad gris y verde y de que lleva un bolso negro.

Para cualquier información sobre esta caso, ponerse en contacto con SOS Desaparecidos en los teléfonos 649 952 957 o 644 712 806. Su correo es info@sosdesaparecidos.es y también puedes ponerte en contacto directamente con el 112.