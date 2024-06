"He recibido llamadas de falsos secuestradores": la madre del joven británico desaparecido aterriza en Tenerife para localizar a Jay Slater

Pasan las horas y aumenta la preocupación por conocer el paradero del joven británico de 19 años desaparecido en Tenerife. Jay Slater llegó de vacaciones a Tenerife con dos amigos para disfrutar del festival NRG Music Festival y el último movimiento suyo del que se tiene constancia es que acudió a casa de unas personas que conoció en su viaje. Lucy, una de las amigas con las que llegó a Tenerife, comentó que lo había llamado sobre las 8:50 de la mañana del lunes para decirle que había perdido la guagua, por lo que se desplazaría a pie. También aseguró que tenía mucha sed y que solo tenía un uno por ciento de batería.

Gracias a la localización de su móvil pudo situarse por última vez en el Parque Rural de Teno, en el municipio de Buenavista del Norte. La amiga argumentó que el apartamento al que acudió "estaba en medio de la nada", refiriéndose a esta zona de la Isla, popular para senderistas. Las personas con las que pasó la noche confirmaron la versión de que el chico se fue de la casa para tomar el transporte público.

Su madre, Debbie, y su hermano mayor, Jak, llegaron a Tenerife en un vuelo que salió de Inglaterra este lunes a las siete de la tarde. En las primeras declaraciones la progenitora detalló que estaba fuera de sí por la preocupación que sentía, tras la desaparición de su hijo menor. Afirmó que solo llevaba diez minutos en la Isla y ya había hablado con la embajada británica, que indicó, "ha sido realmente buena por ahora".

La Guardia Civil lo busca desde la noche del lunes, momento que lo comunican sus allegados. Por parte del Instituto Armado participan en la búsqueda agentes del Grupo de Respuesta e Intervención en Montaña (GREIM) y la Unidad de Helicópteros (UEL), así como patrullas de seguridad ciudadana. En estos momentos, las tareas de búsqueda permanecen en activo y el área de intervención está en Masca y sus alrededores, concretamente en el entorno del pico de Baracán. Al operativo, en el que también hay drones, se han sumado Bomberos y Protección Civil.

Desconocía que eran 10 horas a pie

Debbie explicó que "parece que los cuerpos de seguridad se están tomando el caso muy en serio, pero nada es suficiente cuando tu hijo menor desaparece". Además, pese a que el joven estuvo tres días de festival y consumió bastante alcohol, la madre aseguró que su hijo había charlado con unos amigos por Snapchat antes de desaparecer y parecía estar en pleno uso de sus facultades.

El chico se hospedaba en la zona de Las Américas. Su madre consideró que se trata de una cuestión relacionada únicamente con la desorientación y el desconocimiento de la Isla: "Era su primera vez aquí y no sabía que eran diez horas de camino desde donde desapareció hasta el alojamiento donde se hospedaba".

"Siento una preocupación enorme por la desaparición de mi hijo mayor, pero los equipos de emergencia están haciendo un buen trabajo" Debbie — Madre de Jay Slater

La ciudadanía se ha volcado con el caso, tanto en la Isla como desde Reino Unido, su lugar de origen. En las últimas horas, al menos 22.000 personas han participado en el grupo de Facebook creado para incluir las últimas novedades del paradero de Jay. Varios usuarios compartieron imágenes de un Time Lapse en el que se apreciaba una figura que podía ser un cuerpo, pero lo cierto es que no se ha confirmado que haya sido visto, ni ninguna comunicación después de las 8:50 horas. Las capturas podrían ser en realidad un objeto entre arbustos, pues parece demasiado grande para ser una persona.

Bromas de mal gusto

Debbie ha recibido llamadas "con acento británico del norte" desde números ocultos que bromeaban con el tema. En ellas afirmaban que tenían a su hijo retenido porque les debía dinero. “Algunas de las llamadas telefónicas que he recibido han sido horribles. Simplemente no sé por qué la gente querría hacer cosas como estas, es repugnante". Aun así, reveló que no le desanima y quiere encontrar a su hijo pequeño sano y salvo.