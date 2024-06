Desaparece un adolescente británico en Tenerife: la última vez que habló con su amiga su teléfono lo situaba en Teno

Familaires y amistades de un joven británico de 19 años han denunciado su desaparición en Tenerife. Jay Slater viajó a la Isla para disfrutar de un festival de música junto a dos amigos. Lucy, una de ellos fue la última persona que habló con él a las 08:50 de la mañana de este lunes. El adolescente acudió por la noche a una fiesta en casa unas personas que había conocido durante sus vacaciones.

Según informaron los diarios británicos Manchester Evening News y Daily Record, Slater llamó a la su acompañante para decirle que "estaba caminando porque no pudo coger la guagua, que la batería de su teléfono estaba en un uno por ciento y que necesitaba un trago de agua". Además, admitió que no sabía donde se encontraba. Lucy aseguró que el apartamento al que acudió estaba "en medio de la nada" y que el joven no era consciente de los lejos que estaba el apartamento en el que se alojaban, por la zona de Las Américas.

Su última ubicación lo situó en el Parque Rural de Teno. El día de su desaparición llevaba una camiseta blanca, unas bermudas, tenis y un bolso negro. Su familia, que no viajó con él, está muy preocupada y su madre salió a las 7:00 pm hacia Tenerife para ayudar en las tareas de localización. Mientras, los amigos que lo acompañaban en sus vacaciones buscan en uno de los núcleos poblacionales más cercanos a su localización: Santiago del Teide.

Una señora se puso en contacto con ellos para alquilar un coche y llevarlos hasta el lugar, "revisando cada rincón y recoveco". El diario británico indicó que la policía había enviado rescates de montaña a la zona. Según explica, la Embajada también está al tanto.

Labores de búsqueda

La Guardia Civil lo busca desde la noche del lunes, desde el momento que lo comunican sus allegados. Por parte del Instituto Armado participan en la búsqueda agentes del Grupo de Respuesta e Intervención en Montaña (GREIM) y la Unidad de Helicópteros (UEL), así como patrullas de seguridad ciudadana. En estos momentos, las tareas de búsqueda permanencen en activo y el área de intervención está en Masca y sus alrededores.

Últimos movimientos

El joven acudió a la fiesta New Rave Generation. Supuestamente, una de las personas que conoció alquiló un coche que los llevó de vuelta a su apartamento, pero Jay no se daba cuenta de lo lejos que estaba. Las personas con las que pasó la velada dijeron que había salido de su apartamento ayer alrededor de las 8 am para "tomar un autobús".

Jay Slater llegó a la Isla desde Oswaldtwistle, en Lanchashire, al norte de Inglaterra. La zona en la que lo sitúa su teléfono es un enclave en el que los turistas suelen ir para hacer senderismo. Sin embargo, él no llevaba la indumentaria adecuada, ni iba preparado, pues en su última comunicación hasta la fecha detalló que tenía sed y necesitaba agua.

La áctualidad más inmediata en el caso tiene que ver con el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Recientemente ha emitido una declaración sobre la desaparición del adolescente en Tenerife, en el que declara que apoya a la familia y que mantiene el contacto con las autoridades locales