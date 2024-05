El español ingresado en la UCI en Cancún despierta y será visitado por el cónsul honorario

El joven español ingresado en la UCI de un hospital de Cancún (México) ya ha despertado, aunque "no se acuerda de nada, no sabe dónde está y no puede hablar", y hoy será visitado por el cónsul honorario de España.

Así lo ha asegurado a EFE Marta Parada, cuñada del hombre hospitalizado, quien ha explicado que durante dos días le han estado bajando la sedación, ha respondido bien y ha despertado, aunque los médicos no ven de momento conveniente el traslado a España.

"Nos dicen que tenemos que esperar" porque "el tema pulmonar y respiratorio lo tiene bastante mal, es lo que tiene tocado", ha añadido.

"Pero son muy buenas noticias para nosotros que haya despertado y que está respondiendo bastante bien", ha destacado para añadir que esta noche "han probado a extubarlo. Está con altas dosis de oxígeno porque se ahoga, pero de momento está respondiendo bien".

El hombre, Adrián Fernández, y su mujer, Sofía Parada, se encontraban de luna de miel en un hotel en Cancún junto a su hijo de 7 años cuando sufrió un corte de digestión en la piscina y un ahogamiento posterior que le provocó una parada cardiorrespiratoria.

Los socorristas consiguieron reanimarlo y fue trasladado al hospital más cercano, situado a una hora de distancia del hotel, donde ingresó en estado crítico, y desplazado posteriormente a otro centro hospitalario con coma inducido.

Con respecto a su posible traslado a un hospital en España, Marta Parada ha indicado que todavía no les han dicho nada y desconocen si el Gobierno "va a hacerse cargo", y ha explicado que su hermana le ha dicho que este miércoles recibirá la visita del cónsul honorario: "Imagino que se hablará el tema. Hasta el momento no sabemos nada, posiblemente hoy se aclare algo, no lo sé".

Marta Parada ha explicado que su sobrino, de 7 años, llegó bien a España: "Está perfectamente, con la familia y ha vuelto al colegio. Tiene que seguir con su vida normal porque tampoco sabe toda la situación".

Respecto a los gastos hospitalarios en Cancún, que ya ascienden a cerca de 90.000 euros, entre ellos los 20.000 asumidos por el seguro, ha dicho que la gente les ha ayudado "muchísimo" y la familia ha "tenido que seguir poniendo dinero porque, además del hospital, tiene que vivir y comer allí".

Hasta Cancún se desplazaron el padre de Adrián y el de Sofía para darles apoyo y los tres están durmiendo en la misma habitación de una pensión con dos camas para no tener muchos gastos. "Se han cambiado tres veces de hotel y ahora mismo están una pensión, han buscado lo menos costoso posible pero, por barato que sea, cada día sube la factura", ha señalado Marta Parada.

Según ha explicado, la familia está planteándose pedir un préstamo bancario ya que está agotando sus ahorros y porque, según indica Marta Parada, "no sabemos si tiene que estar una semana o diez días más" ingresado en Cancún.

Cuando vuelva a España previsiblemente será ingresado en la UCI del Hospital de la Ribera, en Alzira, ha indicado para añadir que aunque ahora están todos "muy arriba" porque ha despertado, "cualquier cosa se puede complicar y torcer, cualquier infección que le entre en el pulmón o si se constipa puede afectarle".

"Por eso los médicos piensan que debe estar ahí. Acaba de despertar, aún estará ahí unos días y tenemos que seguir haciéndonos cargo de los pagos", ha señalado Marta Parada, quien ha concluido: "Vamos a ver cómo pasa la semana, pero como vemos la luz lo vemos cada vez más cerca de que estén en casa con nosotros"