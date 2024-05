Dos hombres detenidos tras una agresión sexual a una menor en Ciudad Real

Dos hombres han sido detenidos por la Policía Nacional por un delito de agresión sexual a una menor en Ciudad Real el fin de semana del 20 y 21 de abril y tras declarar ante el juez han quedado en libertad provisional.

La agresión fue denunciada por la menor ante la policía, que inició una investigación para aclarar lo sucedido y que ha concluido con la detención de dos hombres de origen magrebí, según han dicho a EFE fuentes de la investigación.

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Ciudad Real, David Broceño, ha confirmado a los periodistas la detención de los dos hombres y su puesta a disposición judicial, y ha pedido prudencia y respeto con este asunto en el que se ha visto implicada una menor.

Por su parte, la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, ha señalado a los periodistas que se trata de una menor "en situación de vulnerabilidad".

Ha precisado que la víctima no se encuentra en un centro tutelado de la Junta sino que tiene "otras circunstancias" que no ha querido revelar para no identificarla.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha, como hace siempre, le va a prestar todo el apoyo y ayuda sicológica que necesite, porque es una víctima y da lo mismo las circunstancias sociales que la rodean", ha señalado.

También ha dicho que lo importante es "preservar su identidad y protegerla ante una agresión que es muy dura y muy difícil de vivir, y ante una situación que se le viene encima, como es pasar un proceso judicial que muchas veces provoca revictimización en las víctimas, especialmente cuando se trata de menores.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M) han explicado a EFE que los dos detenidos pasaron a disposición judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ciudad Real, en funciones de guardia, el viernes 26 de abril.

Tras tomarles declaración, el titular del juzgado decretó libertad provisional y ambos están investigados por un delito contra la libertad sexual. El mismo día se tomó declaración en sede judicial a la denunciante.

El procedimiento judicial abierto será instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Ciudad Real, por ser competente por fecha de la denuncia.