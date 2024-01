Otra trifulca más en un vuelo de Reino Unido a Canarias. Un hombre británico fue expulsado por la fuerza del avión por una docena de agentes de la policía portuguesa, mientras otros pasajeros observaban asombrados. El avión había salido del aeropuerto londinense de Luton y se dirigía a Lanzarote cuando en mitad del trayecto ocurrió una trifulca que obligó a desviar a la aeronave de la compañía Ryanair a la ciudad portugesa de Faro.

“Había un grupo de hombres que parecían haber estado bebiendo y estaban molestando a algunas pasajeras. Cuando la situación comenzó a salirse de control, uno de los asistentes de vuelo intentó intervenir y terminó siendo derribado”, contó un pasajero al medio británico The Daily Mail.

“El piloto advirtió por los altavoces que no se toleraría un comportamiento inaceptable y que, si no cesaba, desviaríamos a Portugal. Pero el alboroto no cesó y 20 minutos después nos dijeron que aterrizaremos en veinte minutos sin más información”, añadió.

Un vídeo muestra cómo el que había iniciado la trifulca se bajó voluntariamente, pero por alguna razón volvió al avión y “luego fue expulsado a la fuerza por la policía que lo puso en una llave de estrangulamiento. Este hombre fue uno de varios que fueron expulsados”, dijo el pasajero.

“Fue bastante impactante verlo. Todos estamos un poco conmocionados”, matizó.

Algunos de los pasajeros se escuchan animando a los agentes e incluso aplaudiendo y vitoreando en la cara del detenido, ansiosos por que lo saquen del avión lo más rápido posible.

'¡Adiós, amigo!' se escucha gritar a un hombre. Una mujer grita “¡Bien hecho!”, se puede ver en el vídeo que se ha vuelto viral.

Todos los involucrados en la trifulca eran británicos, según fuentes de la policía portuguesa.

El avión de Ryanair se dirigía desde el Reino Unido a las Islas Canarias cuando fue desviado. Todavía no ha habido ningún comentario oficial de las autoridades en Portugal, pero una fuente bien ubicada dijo que todos los involucrados en el incidente eran británicos.

El avión salió del aeropuerto de Luton de Londres a las 8 a.m. y tenía previsto llegar a Lanzarote a las 12:15 p.m. hora local. Sin embargo, fue desviado al aeropuerto de Portugal y aterrizó en Faro en la región del Algarve alrededor de las 10:50 a.m. hora local, con la policía abordando poco después.

Desde la compañía irlandesa envió un correo electrónico a los pasajeros del vuelo que decía: “Nos disculpamos porque su vuelo, FR3511, de London Luton a Lanzarote el 19-01-2024 fue desviado inesperadamente a Faro.”

“Cuando nos vemos obligados a desviar un vuelo, comenzamos de inmediato a planificar su viaje continuo desde el aeropuerto al que se desvía. Si su vuelo es desviado y está programado para continuar desde allí, trabajaremos para que este retraso sea lo más mínimo posible”, comunicaba la citada notificación.

Según informó la propia aerolínea, el vuelo se desvió dijo “cuando los pasajeros se volvieron disruptivos a bordo. La tripulación solicitó asistencia policial y la aeronave fue recibida por la policía local al llegar, quienes retiraron a los pasajeros disruptivos. El vuelo continuó hacia Lanzarote después de una breve demora. Este es ahora un asunto para la policía local”.