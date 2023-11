"Los hermanos eran muy brutos con la niña, muchas veces me tocó separar al mediano de ella". El mediano tiene 4 años. La bebé, la víctima, en ese momento, tenía 2. Se llama R.N. y está acusada de intentar asesinar a la pequeña de dos años que cuidaba en el barrio de Chamartín (Madrid). Lo intentó, según la fiscalía, en dos ocasiones.

"Uno de los niños, el mediano, me dijo que sus padres eran muy brutos con ellos también". La niñera, de origen rumano, está acusada de asesinato en grado de tentativa en el juicio que se está celebrando desde este martes en la Sección 15 de la Audiencia de Madrid. En la primera fase ya se han escuchado a los primeros testigos, los padres de la pequeña. También a ella. Niega los hechos y deja ver, en sala, que cualquiera ha podido ser. Acusa, incluso, al hermano de la bebé, que entonces tenía cuatro años de edad.

Los hechos

La acusación particular y la Fiscalía consideran probado que la mujer golpeó e intento acabar con la vida de la bebé en dos ocasiones. "El día 28 de febrero de 2018, encontrándose la procesada a solas con los menores en el domicilio familiar (la bebé y sus dos hermanos de 4 y 6), agredió violentamente a C. M. P. M. en la cabeza con algún objeto contundente no identificado, a sabiendas de que, tanto por la forma de la agresión como por la zona corporal afectada, su ataque era susceptible de causarle la muerte prevaliéndose de que la edad de la niña impedía cualquier mecanismo de defensa por su parte".

La pequeña fue llevada al hospital Universitario de La Paz en Madrid al que regresaría 13 días después. "El 13 de marzo de 2018, en torno a las 16:30 horas, la procesada intentó acabar con la vida de la niña de la misma forma, es decir, golpeándola nuevamente de forma violenta en la cabeza".

El juicio continúa con la declaración de peritos, doctores y prueba documental.