El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha estimado el recurso presentado por la defensa de Pau Rigo, el anciano de Porreres que mató a un ladrón durante un asalto a su casa, si bien será la magistrada presidenta del Tribunal quien deberá pronunciarse, en sentencia, sobre la absolución que pide su abogado, Jaime Campaner.

El letrado sostenía en su recurso que procede absolver al anciano porque en el veredicto el Jurado descartó por unanimidad, que Rigo hubiera disparado con intención de causar la muerte al ladrón. El problema fue que, en otro punto posterior del veredicto, apoyó por cinco votos frente a cuatro --lo cual no es suficiente para un hecho desfavorable-- que Rigo es culpable de matar al ladrón "estando sometido a una amenaza, real, seria e inminente que produjo una afectación grave de su entendimiento y una deficitaria dominación de su voluntad".

Por ello, su abogado reclamaba que en lugar de anular el veredicto, lo que procedía era dictar directamente una sentencia absolutoria. El TSJIB ha revocado ahora la anulación del veredicto pero no se pronuncia sobre el sentido de la sentencia.

"Las consecuencias jurídicas del pronunciamiento absolutorio o condenatorio no derivan propiamente del veredicto, sino de la sentencia a la que aquél sirve de soporte", apuntan, añadiendo que no pueden "prejuzgar" sobre "cuál pueda o deba ser el pronunciamiento a emitir en la sentencia pendiente".

Así pues, ahora la magistrada deberá dictar esa sentencia contra dos vecinos de campos acusados de organizar el robo, el ladrón que ejecutó materialmente el robo --procesado también por un delito de lesiones-- y el anciano, acusado por la Fiscalía de un delito de homicidio.

Asalto en una casa de campo

Los hechos que se juzgaron tuvieron lugar en febrero de 2018 en una casa de campo en Porreres. En el banquillo se sentaron Pau Rigo, un hombre de 83 años acusado de homicidio por la muerte del atracador; y Fredy Escobar, Marcos Rotger y José Antonio Sánchez, acusados de planear y ejecutar el robo.

Durante la ejecución del robo por parte de Escobar y su hermano gemelo, Rigo, que entonces tenía 78 años, cogió una escopeta de caza y disparó contra el último, que falleció. Para el jubilado la Fiscalía pedía una pena de cuatro años, si bien la madre del ladrón fallecido solicitaba hasta 15 años por asesinato.

El anciano ya había sido víctima de otro robo unos meses antes. Rotger y Sánchez fueron condenados por haberlo planeado también. En el juicio, Rigo expresó el miedo que pasó: "Me entró el pánico, me vi que me mataban". Insistió en que "no quería disparar" pero que los ladrones, lejos de amedrentarse al ver la escopeta, se le echaron encima.

En el veredicto que fue anulado, el jurado se mostró favorable al indulto para Rigo. Además declaró culpables al resto de acusados.