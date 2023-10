La Policía Nacional ha detenido a un menor por dedicarse a difundir imágenes de contenido sexual de una pareja, ambos también adolescentes, a través de las redes sociales. Esta investigación la realizó el grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía. Hace unos días se recibió una denuncia de una menor, que relató que había descubierto, a través de unas amigas, que se estaba difundiendo por las redes un vídeo en el que aparecía manteniendo relaciones sexuales con su novio.

Esta grabación se obtuvo durante una fiesta privada. Varios adolescentes acudieron a casa de unos amigos. Dentro de un cuarto la pareja mantuvo relaciones íntimas. El menor detenido realizó la grabación a través del ojo de la cerradura de la puerta del dormitorio.

La chica empezó a recibir llamadas en las que se mofaban de ella al aparecer en este vídeo.

La Policía empezó a indagar y se dedicó a tomar declaración a varios testigos, todos ellos menores. Todos ellos sabían qué amigo había realizado esta grabación, hasta el extremo de que se le recriminó en la fiesta que tomara estas imágenes y se le pidió las borrara. Sin embargo, no hizo caso. No solo no borró el vídeo, sino que lo difundió por una red de mensajería instantánea. Esta red tiene la particularidad que el vídeo solo se puede ver una vez.

El pasado la Policía detuvo al principal sospechoso. Se le acusó de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Los agentes le intervinieron el teléfono móvil como principal prueba del delito supuestamente cometido.

Una vez que se le tomó declaración el menor fue entregado a sus padres. Se han remitido las diligencias policiales a la Fiscalía de Menores.

Mientras tanto, la víctima se encuentra muy afectada por todo lo ocurrido, aunque cuentan con el apoyo de sus padres, que también han colaborado en la investigación.