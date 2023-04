Asturias investigará el posible caso de acoso a la joven que se quitó la vida en Gijón

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado este domingo que el ejecutivo regional va a abrir la investigación "pertinente" con "toda la contundencia" para averiguar qué es lo que ha sucedido en el caso de la joven gijonesa de 20 años que se quitó la vida tras, al parecer, haber sido víctima de acoso escolar en su antiguo centro, La Asunción. "Parece que el propio colegio se ha puesto a disposición de cualquier investigación", ha apuntado Barbón, quien ha apostado por "reforzar los protocolos" para este tipo de caso.

En la madrugada del viernes al sábado se difundió por redes sociales una supuesta carta que escribió de su puño y letra explicando haber sufrido episodios de acoso escolar en el pasado en su antiguo colegio. Este centro envió horas después un comunicado a todas las familias para expresar "su total consternación" por lo sucedido y se puso a disposición de la familia de la exalumna "y si fuera necesario de las autoridades" de cara a investigar el posible caso de bullying sobre la estudiante, que dejó el centro concertado en 2017 para seguir sus estudios en otro lugar. El trágico final de la chica también sumió en la mayor de las tristezas a sus allegados. También la Alcaldesa, Ana González, condenó "un hecho terrible". "Nos solidarizarnos con la familia y mostramos nuestro afecto ante un momento en el que lo están pasando realmente mal", afirmó la regidora, quien insistió en la necesidad de "condenar todos los casos de acoso". "No hay acoso pequeño. Ninguno puede ser justificado para provocar la risa. Solo hace daño, a veces tan terrible que conduce a una situació de no retorno y un dolor infinito. Solo podemos denunciar estas situaciones y aquellas personas que dejan tan desprotegidas a otras", continuó. Por último, señaló que "desde el Ayuntamiento esperamos que se pueda esclarecer lo que le condujo a esta situación y que aprendemos individual y colectivamente a condenar el acoso y no verlo como una cosa de niños".

Por su parte, el presidente del Principado incidió en que es "muy importante" que la gente entienda que cuando se conoce una situación de acoso escolar, y ante la "mínima sospecha, no se puede mirar hacia otro lado", sean docentes, alumnos, compañeros o padres. "Hay que denunciarlo porque, por desgracia, cuando no se corta puede desembocar en una tragedia como la que hemos vivido", ha afirmado Barbón, quien ha anunciado la puesta en marcha de una labor de investigación con "toda la contundencia".

Ante el acoso escolar, ha abogado por "buscar fórmulas", ya que "si la barrera de los centros educativos no sirve porque no visualizan, no son capaces de localizar o, en algunos casos, porque no lo quieren localizar" es necesario habilitar "otros medios a través de otros recursos que permitan actuar".El fallecimiento de la joven ha dejado a Barbón "mal cuerpo" y "muchísima decepción", "tristeza" y "cabreo", un sentimiento "colectivo" de la ciudadanía, porque "no puede ser que por un acoso una persona pierda la vida".

Además, el presidente del Principado ha hecho una llamada a la "reflexión conjunta" de la sociedad, a la que ha expuesto que "hay que perder el miedo y el tabú de decir cuando alguien necesita ayuda psicológica", que ha instado en es preciso "pedirla". "Yo fui al psicólogo de joven, y soy el presidente del Principado", ha dicho Barbón, quien ha animado a los jóvenes y a las personas adultas que atraviesen una situación complicada que "no duden jamás en pedir ayuda". La Administración regional cuenta con un plan de salud mental "en marcha" para reforzar la atención, si bien "lo primero de todo es que la gente pierda el miedo a pedir ayuda", ha concluido.