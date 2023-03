Detenido un jubilado en Barcelona con un arsenal ilegal de 196 armas de fuego

Un jubilado, vecino de Barcelona, ha acumulado durante años un arsenal ilegal de 196 armas de fuego, muchas de las cuales, debido a su letalidad, están prohibidas para los ciudadanos. Solo el ejército o los cuerpos de seguridad pueden disponer de armas consideradas de guerra o de disparo automático en España. Pero este hombre tenía ametralladoras, subfusiles de asalto y también decenas de fusiles y pistolas, algunos de gran valor histórico, que se usaron en conflictos bélicos como la guerra civil o las guerras mundiales.

Un particular que disponga de licencia de coleccionista puede tener en casa armas de guerra siempre que esas hayan sido debidamente inutilizadas. Es decir, que sean armas con las que ya no resulta posible disparar. El problema en este caso es que el vecino arrestado, un pensionista de más de 60 años, las adquiría inutilizadas pero sabía rehabilitarlas. Y había creado en su casa un taller clandestino que disponía de todas las herramientas necesarias para lograr que volvieran a disparar.

El jubilado también fabricaba su propia munición, debido a que no podía comprar balas para armas que legalmente no podía tener y, sobre todo, a que muchos de los calibres que requieren fusiles o pistolas tan antiguos ya no se encuentran en el mercado legal. Había producido más de 15.000 cartuchos listos para ser disparados.

Armas históricas

Una de las piezas más antiguas que tenía el sospechoso es una escopeta de 'espiga', un modelo patentado a principios del siglo XIX por Casimir Lefaucheux. Aunque quizá algunos trabucos, que remiten a tiempos de bandoleros o quizá más remotos, o rifles con bayonetas --también prohibidas porque un particular no puede tener armas de fuego con extensiones de armas blancas-- de fecha imprecisa superen en edad al modelo de Lefaucheaux.

Los agentes de la Guardia Civil hallaron también en el domicilio de este barcelonés --cuyo oficio los investigadores no han querido revelar-- un subfusil americano de la casa Thompson, icónico por su cargador circular frecuente en películas de gánsteres, como 'Los Intocables de Eliot Ness', el mismo que vació el indomable Albert Finney de 'Muerte entre las Flores' en albornoz y con un puro en la boca.

Entre el arsenal intervenido hay una veintena larga de pistolas de cañón alargado, parecidas a las que usaron soldados en la segunda guerra mundial, y tres ametralladoras bélicas de las que requerían de un trípode para poder soportar la fuerza de la percusión.

El comandante Miguel Ángel Quesada Olmo, interventor de armas, ha explicado parte de la investigación que llevarán a cabo y que consistirá en averiguar si pretendía vender algunas de las armas y en aclarar la procedencia de cada pieza, algunas de interés, si se confirma su autenticidad.

Una de las piezas más sorprendentes es un fusil Labora Fontbernat M-1938, un modelo catalán que se fabricó en Olot al comienzo de la guerra civil. En una inscripción grabada sobre el metal todavía puede leerse: 'Indústries de Guerra de Catalunya. 'Fonbernat' 1038'. Agentes que han participado de la investigación han aclarado en la rueda de prensa de este jueves que no resulta factible que se pueda efectuar disparos con las armas más antiguas, en parte porque las más antiguas, como los trabucos, ya no resultan seguras.

Otros dos detenidos

La Guardia Civil puso la lupa sobre este arsenal ilegal en el marco de la operación 'Dux', iniciada hace dos años cuando agentes de información detectaron venta de armas prohibidas en internet en las que había participado este vecino barcelonés, que no ha sido el único detenido. Un hombre de Bilbao y otro de Jaén también han sido arrestados y vecinos de Madrid y de un pueblo de Vizcaya se mantienen como investigados.

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de tráfico de armas, depósito de armas, depósito de armas de guerra, depósito de municiones, depósito de explosivos y tenencia ilícita de armas prohibidas. En cuanto al destino de estas armas, el cuerpo sospecha que, además de quererlas para coleccionar, algunas iban al mercado ilícito.