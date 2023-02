Las discusiones entre ambos eran constantes con continuas idas y venidas en la relación. En este momento estaban juntos, pero este domingo, tras una acalorada discusión, una vecina de Zaragoza decidió matar a puñaladas a su novio. Fue detenida en el interior del piso que ambos okupaban en el barrio Delicias.

Este asesinato, el primero en Zaragoza y en Aragón este año, se produjo sobre las 10.00 horas en el interior de una vivienda del 273 de la avenida Madrid. Hasta allí se trasladaron agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón activados por el 091 al que telefonearon unos vecinos ante los gritos que estaban escuchando procedentes del piso en el que vivía la pareja. No podían imaginarse que el silencio repentino era porque Sliman Guiz, argelino de 26 años, había sido asesinado por la dueña de esa voz femenina que oían.

Cuando los agentes entraron, estos se encontraron a la sospechosa y detenida, Natalia C., de 32 años y de origen colombiano, y a la víctima mortal ahí ensangrentada. Inmediatamente llamaron a los sanitarios que se desplazaron a la casa, si bien tan solo pudieron certificar el fallecimiento. Minutos antes, la arrestada había cogido un cuchillo de cocina y se lo clavó en varias ocasiones a la víctima en zonas vitales. Será la autopsia que se realice hoy en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcfa) la que pueda determinar exactamente cuántas puñaladas y cuáles fueron lo que los especialistas llaman "mortales de necesidad".

Ahora el Grupo de Homicidios está investigando por qué Natalia C. asesinó a su pareja sentimental, pues no hay denuncias por violencia machista que indiquen, por el momento, que ella se defendió de un ataque por parte de él. En las diligencias abiertas destaca algo importante: no fue la única discusión de la jornada.

De madrugada, los mismos vecinos que preocupados por la pelea que estaban escuchando a las 10.00 horas llamaron al Cuerpo Nacional de Policía, hicieron lo propio.

También fue una patrulla que se llegó a entrevistar con ellos, si bien señalaron que era una discusión de pareja, pero que todo estaba bien. Al no observar tampoco ningún tipo de lesiones visibles ni en ella ni en él; ni observar nada extraño en el interior del domicilio, decidieron marcharse. No se podían imaginar que horas más tarde unos compañeros suyos volverían al domicilio y encontrarían un cadáver.

La mujer, que fue detenida como supuesta autora de un delito de homicidio, durmió en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón a la espera de que este lunes le tome declaración los agentes del Grupo de Homicidios. Posiblemente, tal y como suele ocurrir en este tipo de casos, los investigadores agotarán el plazo máximo de detención de 72 horas, por lo que pasaría a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza que estará el martes en funciones de guardia. No obstante, el encargado de dirigir las pesquisas será el magistrado titular del número 1.

Antecedentes

La arrestada no tiene antecedentes, mientras que él sí tiene una causa abierta en el juzgado por una pelea entre compatriotas en la que participó el pasado mes de agosto. Fue por riña tumultuaria y lesiones.

El asesinato de Sliman Guiz es el primer crimen ocurrido en Zaragoza este año. El último crimen fue en diciembre., en la calle San Miguel. cuando Antonio Giger Kaufmann, de 83 años y de origen argentino con nacionalidad suiza, mató a martillazos a su esposa Mari Carmen.

La mujer estaba barajando la posibilidad de romper una relación de 30 años que se había deteriorado con el paso del tiempo, tal y como insinuó la víctima en varias ocasiones al círculo familiar con el que se relacionaba de forma esporádica. Vivían prácticamente aislados de su entorno en el piso propiedad de ella y no tenían hijos en común. No había denuncias previas.