Habla el hombre pateado por dos jóvenes en Gijón: "Solo dormía, nada más, ¿a quién pude ofender?"

Se llama Darek Duda, es polaco, tiene 43 años y dos meses y es el sintecho al que el pasado 26 de noviembre dos jóvenes patearon mientras dormía en un portal en Gijón. Lo hicieron sin mediar palabra, entre risas. Grabaron la agresión y la subieron a las redes sociales. Darek Duda lleva en España desde el 8 de marzo de 2004. No siempre fue un sintecho, pero eso no quiere decir que lo haya tenido fácil. Cuenta que trabajó unos diez años en empresas de construcción y que le explotaron. Llegó a Gijón hace unos 30 días y duerme en cajeros. "Solo estaba durmiendo. No pude defenderme. ¿A quién he podido ofender?", se lamenta.

Su caso ha generado una oleada de repulsa por todo el país. Los dos jóvenes gallegos son de Lalín (Pontevedra) y fueron detenidos. Ya están en libertad a la espera de juicio. Uno es M. H. F. y fue detenido el viernes en Gijón. Tiene pareja y espera un hijo. Tal y como desveló La Nueva España, del grupo Prensa Ibérica, alegó ante el juez que él no fue el que pegó la patada y que tampoco grabó el vídeo que acabó en su Instagram horas después junto a otro contenido en el que se jactaba de lo sucedido. El otro detenido es A. R. P., de 21 años, huérfano, que vive de una pequeña pensión. Se confesó ante el juez autor de la patada. Los dos dijeron que habían bebido y que se habían drogado. Se les acusó de un delito de lesiones y de odio.

M. H. F. vino a decir ante el juez que poco tuvo que ver con lo sucedido. Solo reconoció que el móvil con el que se tomaron las imágenes era el suyo. Su versión entra en conflicto con lo que cuenta Darek Duda. "Estaba en el portal dormido y un joven puso la música muy alta. Le pedí, por favor, que la bajara, que duermo en la calle y que trataba de descansar. Me dijo que estaba esperando a un amigo", relata. "Volví a dormir y al poco vino otro chico que me despertó con una patada. Me desperté y me intenté proteger con las piernas. Me sacaron el saco de dormir, pero no se lo llevaron. Lo dejaron tirado en la calle. Se iban riendo", añade el polaco. "Eran solo dos. No más. Se reían", insiste el hombre.

"Cuando me pegaron me sentí muy mal. No estaba preparado. Estaba dormido, nada más. Ahora tengo miedo. Me quiero ir. Pero no tengo dinero para el billete", expresa Darek Duda, que habla razonablemente bien el español. Explica que la de Laviada –donde en el portal en el que duerme han colgado carteles de apoyo en los que se lee "menos odio y más amor"– no es la única agresión que ha sufrido en España. Anteriormente vivió en Oviedo. "Allí fue peor. Me pegaron entre varios y había un perro. Me rompieron la cara. La Policía de allí no me hizo caso, pero en Gijón sí que hay buenos policías", relata.

Su caso se está investigando en Gijón. Estuvo coordinado por la Comisaría de la Policía Nacional de El Natahoyo y por la Guardia Civil de Lalín. El parte de lesiones, según las fuentes consultadas por Faro de Vigo, también de Prensa Ibérica, explican que las heridas de Darek Duda fueron leves porque el que le pegó llevaba zaoatillas deportivas. Este extremo se confirmará, no obstante, a lo largo de la investigación. Si bien queda claro que, a tenor de la declaración de Darek Duda, los golpes no son lo que más duele.