Una deuda de 3.000 euros entre dos hermanos, reproches cruzados por un asunto sexual extraconyugal y haberse calentado la boca más de la cuenta faltando a la memoria de los muertos, son el móvil detrás del tiroteo ocurrido la noche del pasado lunes en la localidad valenciana de Torrent. "Querían matar a mi hermano, pero son unos cobardes, les dijimos de soltar las pistolas y los palos y nos pegamos a puños, y entonces nos tirotearon", relata Rafael, miembro del clan de los Miriñaques, víctimas de los disparos, que milagrosamente se saldaron sin ningún herido.

En la casa asaltada se encontraban cinco personas. Un matrimonio de 61 años –la mujer con problemas de movilidad tras haber sufrido un ictus cerebral hace justo un año–, sus dos hijos mayores de edad, conocidos como ‘El Duque’ y ‘El Xavi’, y el tío de éstos, de 57 años. Mientras que según aseguran los denunciantes, se presentaron en la calle, armados con palos y algunos de ellos con armas de fuego, un grupo numeroso de entre 15 y 50 personas –la cifra varía según quien relata lo ocurrido–.

Media hora antes del altercado recibieron una llamada de un familiar amenazando con matar a uno de los hijos del matrimonio. Según parece, hace cinco años se produjo una agresión a un médico en el Hospital La Fe en la que estaban presentes dos hermanos de este clan. Uno de los hermanos asumió la responsabilidad y pagó 6.000 euros, supuestamente su parte y la de su hermana. Dinero que ahora le reclama.

A su vez dicha familia recrimina a la hermana, casada con un miembro de otro clan, estar manteniendo relaciones extraconyugales, acusación que habría originado el enfado de los otros clanes afectados por dicha afrenta. "El tiroteo no fue por drogas ni por nada de eso, es porque mi hermana se ha acostado con su suegro", remarca Rafael sobre el origen de la disputa y el enfrentamiento verbal que dio pie a los disparos. Al menos seis se contabilizaron.

Entre las víctimas que había en la casa hay una mujer con movilidad reducida y un hombre enfermo

En esta tesitura, en torno a las diez de la noche del pasado lunes miembros de tres clanes distintos –los Echebarría, los Vargas y los Voros, siempre según la versión de las víctimas– acudieron armados a la calle Andorra de Torrent. "Iban a por mi hermano, dispararon a su habitación", asegura este afectado a la vez que muestra los impactos en la persiana.

Además, Rafael, más conocido como ‘El Duque’, critica que sus asaltantes no tuvieran la valentía de soltar las armas y de enfrentarse con ellos a puños. "Éramos tres y no quisieron, se creen hombres pero no lo son, no fue valentía fue cobardía", puntualiza después de interponer la pertinente denuncia.

Ahora confían que la Policía Nacional detenga a sus agresores por tentativa de homicidio y que se haga Justicia con ellos por este ataque a una familia, entre los que había una mujer con movilidad reducida y otro hombre enfermo.