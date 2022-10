El padre de la niña muerta en Gijón acababa de obtener la custodia: "Me la habían dado tras cinco años de lucha"

Emocionado, santiguándose frente al portal en el que tuvieron lugar los hechos y repartiendo fotos de su hija entre los medios para que "esto no vuelva a pasar". El padre de la niña de 6 años muerta anoche en Gijón supuestamente a manos de su madre se mostraba hoy a mediodía destrozado por lo sucedido. "Vengo a darle el último abrazo a mi hija, el viernes me habían dado la custodia tras cinco años de lucha", afirmaba el hombre. El hombre llegó a Asturias desde Segovia para decirle "adiós a mi hija, no os imagináis el dolor que es esto", afirmó Eugenio García haciendo hincapié en que "esto no va de hombres ni de mujeres, esto es de justicia".

La niña había llegado en agosto con su madre a Gijón. Estaba escolarizada en el Colegio Corazón de María de la ciudad. El Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón se ha hecho cargo ya de la investigación del asesinato de la niña de Gijón de 6 años que murió anoche en un piso de la avenida Gaspar García Laviana, en la esquina con la calle Leoncio Suárez, presuntamente como consecuencia de una asfixia producida por la ingesta de pastillas. A falta de poder interrogar a la madre de la menor (la única que estaba con ella en el domicilio familiar en el momento de los hechos), los investigadores ya cuentan con los primeros datos que podrían arrojar luz sobre lo sucedido. Al parecer fue el hermano de la madre, a eso de las once, llamó a la Policía Nacional para alertar de que llevaba días sin saber nada ni de su sobrina ni de la madre de la pequeña. Esa llamada motivó la intervención policial, con un amplio despliegue de efectivos. Las primeras hipótesis apunta a que la madre y el padre de la pequeña estaban en un complicado proceso de separación. De hecho, la mujer llevaba viviendo en el piso en el que tuvo lugar el asesinato desde el pasado mes de agosto. Existían problemas por la custodia de la menor, según fuentes cercanas al caso. Los vecinos siguen conmocionados por lo sucedido.