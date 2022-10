Un juez investiga supuestos malos tratos en una residencia de Barcelona al exmarido de Gina Lollobrigida

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, Miguel Ángel Tabares Cabezón, ha abierto una investigación por presuntos malos tratos a un anciano de 92 años en la residencia Pedralbes Park en abril de 2020, durante la primera ola de la pandemia del coronavirus. Este geriátrico está ubicado en la parte alta de la capital catalana y es propiedad del empresario Javier Rigau Ràfols, exmarido de la actriz italiana Gina Lollobrigida. Las pesquisas se iniciaron a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Barcelona por los presuntos delitos de malos tratos y falsedad de documento oficial por particular.

La fiscalía incoó una diligencias de investigación por supuesto trato degradante al residente Jordi G. hace unos meses, después que una extrabajadora del centro (el geriátrico asegura que fue despedida) lo pusiera en su conocimiento y aportara fotografías del anciano sin cambiar y con el pañal manchado. Según la exempleada, no se había atendido las necesidades básicas de esta persona, como la higiene y la alimentación. A esa denuncia, se sumaron familiares de más internos, aunque esta parte y otras imputaciones fueron archivadas. Las averiguaciones de la fiscala desembocaron en la presentación en los juzgados de la denuncia respecto el anciano de 92 años, que en abril de 2020 estaba en cuidados paliativos y que, al final, falleció de coronavirus. En esa denuncia, la fiscala solicitó la entrada y registro en la residencia para recabar documentos e información.

Material documentación y material informático

Al cabo de unos días, a finales de julio, el juez autorizó la entrada en Pedralbes Park. Los Mossos se personaron en este centro y se incautaron de documentación y material informático, que fue entregado por los empleados de la residencia al ser requeridos. Los agentes están analizando las pruebas. Con su resultado, el magistrado decidirá si cita a declarar o no a algún imputado y testigos o, en cambio, archiva las actuaciones por no quedar acreditado la existencia delito. “En estos momentos se está en un momento muy embrionario de la investigación”, sostuvieron fuentes jurídicas. Otra de las acciones que deberá realizar el juzgado es ofrecer a los familiares de anciano la posibilidad de ejercer la acusación particular.

"Jamás ha habido maltrato a nadie. La familia de ese residente está al 100% con nosotros" Javier Rigau Ràfols - Propietario de la resicencia Pedralbes Park

Rigau admitió a este diario que es "el dueño de la residencia, pero que de la gestión se encarga profesionales". "Jamás ha habido maltrato a nadie. La familia de ese residente está al 100% con nosotros. El trato que dispensamos a los internos es personalísimo y los primero es su bienestar", subrayó. Respecto a la denuncia a la fiscalía, explicó que fue una exempleada "conflictiva" y que era precisamente, según su versión, la persona que debía cuidar y cambiar los pañales al anciano. Rechazó la acusación de falsedad documental, pues, detalló, que el sistema de registro de seguimiento de los residentes no es obligatorio, sino voluntario.

El otro geriátrico

Rigau aparece como administrador de la sociedad Pedralbes Park Residencial, pero también de otro centro de estas características, el Calafell Park Residencial, que en octubre del 2020 fue intervenido durante unos día por la Generalitat por un brote de covid con 82 positivos y por la constatación de “carencia materiales y asistenciales" en atención a las personas residentes”.

Rigau hace años que es un personaje público. Gina Lollobrigida, que ahora tiene 95 años, y el empresario mantuvieron una relación sentimental entre los años 2006 y 2007 y en octubre de 2006 la intérprete italiana anunció su boda, aunque tras varios meses decidió suspenderla. La noticia armo un gran revuelo por la diferencia de edad: 34 años Finalmente contrajeron matrimonio el 29 de noviembre de 2010 en una iglesia de Barcelona, pero fue una ceremonia en la que no participó la actriz, sino que se celebró mediante un poder especial firmado por ella ante notario. En Febrero de 2019, tras un extenso litigio, la actriz italiana consiguió la nulidad gracias a un documento firmado por el Papa Francisco.