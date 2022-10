El hombre de 27 años y origen pakistaní detenido el pasado jueves por la noche en la avenida del Oeste de València, en pleno centro de la capital del Túria, instantes después de que agrediera sexualmente a una mujer en situación de prostitución que se encontraba en esta zona, ha quedado en libertad tras pasar a disposición judicial. Al parecer, víctima y agresor mantuvieron relaciones sexuales previo pago pero una vez hubo terminado el tiempo establecido el presunto agresor sexual la obligó por la fuerza, pese a la oposición de la mujer.

El Juzgado de Instrucción número uno de València, en funciones de guardia, acordó la libertad del detenido al no acudir la víctima a ratificar la denuncia contra su agresor. De hecho, muchas mujeres que son prostituidas y sufren una violación ni tan siquiera denuncian. La mujer será citada nuevamente para poder aclarar las circunstancias en las que se produjo la presunta violación, hechos que sí constan en las diligencias policiales remitidas al juzgado. Por el momento el juez no ha adoptado ningún tipo de medida cautelar, ni tan siquiera una orden de alejamiento respecto de la víctima.

Los hechos ocurrieron en torno a las 20.00 horas del jueves en un piso de Ciutat Vella de València, utilizado como prostíbulo, tal y como informó en exclusiva Levante-EMV. Uno de los puteros que acudió al lugar visiblemente ebrio tuvo sexo con una de las mujeres, de nacionalidad rumana, quien una vez acabado el tiempo establecido, quince minutos, le pidió que se marchara porque el joven se estaba poniendo violento y se negaba a pagar.

"Hasta que no me corra no me voy", esgrimió en tono amenazante y violento el arrestado. Así, el presunto violador en vez de marcharse como le estaba pidiendo, la forzó sexualmente. Los gritos de la mujer alertaron a otras compañeras y a los supuestos proxenetas, que se enzarzaron con el presunto agresor sexual.

En ese momento, agentes de la Policía Local de València de la primera unidad de distrito, que se encontraban realizando labores de seguridad ciudadana en esta zona frecuentada por puteros y toxicómanos, observaron una discusión entre un grupo de gente en la calle y cómo un joven, al percatarse de la presencia policial, salía huyendo a la carrera.

Tras perseguir al sospechoso para averiguar el motivo de la trifulca, los agentes lograron darle alcance con la ayuda de otra unidad policial. Así, tras realizar las pertinentes pesquisas los policías pudieron corroborar que el joven habría agredido presuntamente a una mujer para violarla en un piso de la zona donde se ejerce la prostitución.

Sin orden de alejamiento

El presunto violador fue detenido por los agentes por un delito de agresión sexual y fue trasladado a la Inspección Central de Guardia (ICG) del complejo policial de Zapadores. Finalmente y tras acogerse a su derecho a no declarar en el juzgado de guardia, el arrestado, de 27 años, quedó en libertad con cargos a la espera de poder tomarle declaración a su víctima.