El aeropuerto internacional de Nueva Orleans, en Estados Unidos, ha vivido un trágico suceso que ha dejado conmocionados a todos sus trabajadores. El pasado martes 30 de agosto una trabajadora murió en un terrible accidente cuando se encontraba descargando maletas en la cinta del equipaje y su melena se enganchó en ella. Tras varios intentos para desenganchar su pelo, Jermani Thonmpsonm, de 26 años, murió en este brutal accidente.

Al ver la escena, varios compañeros suyos intentaron detener la cinta de equipaje pero les resultó imposible. Los trabajadores del aeropuerto internacional de Nueva Orleans llamaron al servicio de Emergencias que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la joven trabajadora.

Conmoción

Nada más confirmarse el fallecimiento en el accidente, Kevin Dolliole, director del aeropuerto, lanzaba un comunicado en el que confirmaba la muerte de Thonmpson y trasmitía su pésame a sus familiares.

"Estamos realmente tristes por la trágica pérdida de Jermani Thompson, miembro del equipo de apoyo de GAT Airline. El Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans extiende su más sincero pésame a sus amigos, familiares y, también, a nuestros socios de GAT y a la Aerolínea Frontier", apuntaba el director del aeropuerto en el mensaje publicado.

La aerolínea para la que estaba trabajando en ese mismo momento la joven fallecida también ha querido lanzar un mensaje en el que trasmite el pésame a los familiares de Jermani Thonmpson. "Uno de los miembros de nuestro equipo de supervisión resultó herido y posteriormente murió mientras trabajaba para descargar un avión entrante. Lo que sabemos hasta ahora es que su cabello se enredó con la maquinaria de la cinta cargadora", apuntaban desde la aerolínea Frontier.

Por su parte, su madre ha quedado completamente en shock. En declaraciones a los medios estadounidenses, la progenitora de la trabajadora fallecida ha confesado que todavía no se cree la muerte de su hija. "Simplemente no puedo creerlo, ya sabes, mi única hija se ha ido. No lo creo. Mi hija era una buena niña, era una niña cariñosa, era una niña que hacía amigos en cualquier lugar", lamenta la madre de Jermani Thompson.