Contrata a un abogado para denunciar una negligencia y le estafa 18.000 euros

Los hechos se remontan al año 2008, cuando la víctima fue diagnosticada de una neuropatía en el hospital Montepríncipe de Madrid. Días antes había estado ingresada en el hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, donde nunca consiguieron averiguar cuál era su enfermedad. Fue en la capital española donde los médicos confirmaron que padecía esta dolencia a causa de una diabetes, que tampoco le fue diagnosticada en Cáceres. Debido a este retraso en el diagnóstico, recoge la sentencia del TSJEx a la que ha tenido acceso este diario, la mujer sufre una pérdida del 20% de la fuerza de los miembros superiores e inferiores (síndrome motor moderado), trastorno reactivo depresivo y pérdida de visión en un ojo. La neuropatía, reconoce el fallo, "es un padecimiento frecuente en quienes padecen el tipo de diabetes" que tenía la víctima.

Así las cosas, la afectada decidió denunciar lo ocurrido en los juzgados. Y para ello contrató a un abogado conocido en la comarca de las Villuercas (Cáceres), en la que reside. Este letrado, colegiado en Madrid y con despacho en Leganés, le había llevado anteriormente causas a un hermano suyo, a su padre y a otro pariente. Con él mantuvo una primera reunión en un bar del municipio en el que viven, a la que le acompañaron su esposo, su hermano y su padre. En este encuentro el letrado les manifestó que "era un abogado imbatible" y que podría conseguir una indemnización de 600.000 euros, ya que había gestionado casos parecidos con anterioridad. Pero para ello le pidió por adelantado 18.000 euros, en concepto de provisión de fondos. Cantidad que la acusada le entregó al día siguiente en un sobre, pero no recibió factura.

El TSJEX confirma la condena de once meses de prisión y multa por estafa y deslealtad profesional

Sin embargo el letrado no hizo nada hasta 14 meses después del encargo. Y no para presentar una denuncia, sino para dirigir un escrito al director del hospital cacereño en el que, "de forma amistosa", recoge el fallo, reclamaba la cantidad de 600.000 euros por daños y perjuicios, pero sin solicitar la apertura de un expediente por mala praxis o una responsabilidad patrimonial, como debía haber hecho.

No fue hasta septiembre del 2013 (cuatro años después de que se le contratara) cuando presentó una querella contra los médicos del servicio de Oftalmología y Neurología del San Pedro de Alcántara, además de contra el propio hospital, por un delito de lesiones. Después el juzgado de instrucción que se encargó del caso remitió hasta tres resoluciones al abogado para que aclarara cuáles eran las actuaciones médicas que denunciaba. Al no responderlas se determinó el archivo de la querella. Tampoco informó a su clienta del sobreseimiento, fue ella misma la que se enteró al ir a preguntar sobre su causa al juzgado.

Deberá indemnizar a la víctima con 43.000 € y no podrá ejercer de abogado durante tres años y medio

Fue la procuradora la que puso sobre aviso a la víctima de que aquella denuncia no podía prosperar porque contenía defectos de forma y errores (tenía súplica con apartados sin rellenar y no se concretaba porqué negligencia se reclamaba esa cantidad, entre otros fallos). Les advirtió además de que su desestimación podría acarrearles un elevado coste debido a que la cuantía que solicitaba era de 600.000 euros. Lo que sí hizo el abogado fue presentar en el juzgado unos informes periciales de dos médicos de Madrid que la víctima ni conocía, pese a que en los escritos se decía que la habían atendido en sus consultas. Pero en ningún momento presentó reclamación patrimonial ni contra el SES ni contra el área de salud de Cáceres.

Por estos hechos la Audiencia Provincial de Cáceres le condenó a once meses de prisión por un delito de estafa en grado de tentativa y otro continuado de deslealtad profesional (no se le condena por estafarle los 18.000 euros ya que el delito ha prescrito). Deberá pagar además una multa de 7.800 euros e indemnizar a la víctima con 43.000 euros y no podrá ejercer de abogado durante tres años y medio. Ahora el TSJEx confirma este fallo. La sentencia aún no es firme, cabe recurso al Supremo.