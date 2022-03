Una banda de ciberdelincuentes de Barcelona estafa 1.600.000 euros a la Fiorentina

La Policía Nacional ha arrestado a once personas en Barcelona por estafar al club de fútbol Associazione Calcio Firenze Fiorentina o ACF Fiorentina, más conocido como la Fiorentina, según las fuentes consultadas por El Periódico de Catalunya. Algunos de los detenidos son de nacionalidad española y otros proceden de Pakistán. Los investigadores sospechan que se han quedado con 1.600.000 euros que una empresa de retransmisión de partidos de fútbol había enviado a la Fiorentina en concepto de los derechos de imagen de los encuentros. Los estafadores han logrado quedarse con ese dinero recurriendo a una técnica que popularmente se conoce como 'Man in the Middle' –el hombre del medio, en español–.

Es una técnica que consiste en acceder al correo electrónico de las víctimas, espiar el contenido de los mensajes y después suplantar la identidad del dueño de la cuenta. En el caso del enredo que ha sufrido la Fiorentina, los policías creen que el 'hackeo' ha accedido a perfiles de administradores del club, cargos con responsabilidades para gestionar contratos comerciales de venta de derechos de imagen. De esa manera, los estafadores enviaban desde la cuenta del administrador correos a esta empresa de retransmisión en 'streaming' de los partidos de fútbol que disputaba la Fiorentina y solicitaban a esta que el pago por estos derechos de imagen se hiciera a las cuentas corrientes que ellos decidían. Un proceso que sucedía sin que la Fiorentina se diera cuenta de la suplantación. Hasta que en 2018 se dio cuenta de lo que estaba sucediendo cuando el dinero acordado no llegaba y la plataforma de 'streaming' aseguraba haber hecho los ingresos y, además, podía demostrar que ese dinero había sido enviado. La Fiorentina denunció formalmente el 'hackeo' en 2018. La Policía Nacional ha practicado dos entradas y registros en dos domicilios de la provincia de Barcelona. Durante la operación, los agentes han hallado los equipos informáticos desde los que se habría perpetrado el 'hackeo', la suplantación y posterior estafa. Uno de los responsables, de nacionalidad española, falleció poco antes de la intervención. Los investigadores estiman que el grupo se ha quedado con más de un millón y medio de euros que en realidad deberían haber ido a parar a las arcas del club de Florencia, uno de los equipos más históricos de la primera competición italiana y también uno de los que más año lleva en la Serie A. Blanqueo de capitales Para los agentes no ha resultado sencillo seguir el recorrido del dinero que ha sido sustraído mediante esta estafa. La Policía Nacional subraya que el grupo enviaba el dinero a empresas propiedad de ciudadanos de Pakistán para que su rastro se perdiera. Además, para blanquear las cantidades, invertían en bitcoins y compraban material informático o teléfonos de última generación. Los arrestados, además de la estafa y la suplantación perpetrada, también deberán afrontar un proceso judicial por el blanqueo de capitales que obtuvieron engañando al club italiano y a la plataforma que retransmitía sus partidos.