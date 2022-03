Decomisan en Murcia casi dos toneladas de fruta robada en dos meses

Agentes de Policía Local de Murcia, en concreto del grupo de El Palmar, sorprendían hace unos días a un vecino con el coche lleno a reventar de naranjas: llevaba 400 kilos. Como el hombre no supo justificar ante los municipales de dónde había sacado esa cantidad de cítricos, ni para qué los llevaba desperdigados no solo por el maletero, sino por el interior de su vehículo, acabó siendo identificado y se le abrieron diligencias como presunto autor de un delito de hurto. La semana anterior, pasó lo mismo, solo cambió el escenario: Espinardo en vez de El Palmar y 500 kilos de naranjas en lugar de 400.

Los hurtos en explotaciones agrícolas de cítricos están a la orden del día, hasta el punto de que, en los dos meses que van de 2022, solo la Policía Local de Murcia ha requisado casi dos toneladas de frutas y verduras presuntamente sustraídas para ser puestas a la venta de forma ilícita.

En concreto, indican desde el cuerpo, desde el día 1 de enero hasta el 21 de febrero de este año se han llevado a cabo cinco intervenciones de este tipo, en las que no se ha detenido a los responsables de las presuntas sustracciones, pero sí se han retirado los vehículos usados y recuperado 660 kilos de alcachofas (en dos intervenciones, en una se cogieron 340 kilos y en la otra 320), 160 kilos de habas y 900 kilos de naranjas y mandarinas (también en dos veces, 500 kilos la primera y 400 la segunda). En total, 1.720 kilos.

Organización criminal

Una lucha, la de los hurtos en fincas, que también es de los Equipos contra los Robos en el Campo (Roca) de la Guardia Civil, que en ocasiones se encuentran con individuos que funcionan «como una auténtica organización criminal» a la hora de robar, poner a la venta los productos y sacar un beneficio de ellos. Policía Local e Instituto Armado trabajan mano a mano para erradicar este problema, que hace daño también al bolsillo de los agricultores.

La organización es tal que hasta saben cuánto han de llevarse como máximo para que se considere un hurto y no un robo, y afrontar así menos pena.

Pasaba en la localidad de Cieza recientemente: la Benemérita interceptaba a tres individuos que transportaban en un coche nada menos que 600 kilos de melocotones cuya legal tenencia no fueron capaces de acreditar. Además, los tres sujetos se dedicaban a la venta ambulante de frutas y verduras y contaban con antecedentes por robos similares.

Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hacen hincapié en la importancia de que agricultores y ganaderos denuncien cualquier robo que sufran en sus fincas.

Sin control sanitario

La investigaciones arrojarán luz sobre otro supuesto: el de que las personas que se dedican a coger fruta así hayan podido cometer un delito contra la salud pública, al poner la venta en comercios y mercadillos productos para el consumo humano sin ningún tipo de control sanitario.

No es la primera vez que pasa que muchas de las frutas y verduras que se roban se encuentran en fase de seguridad por tratamientos fitosanitarios, con lo cual no se recomienda que se coman hasta pasados unos días. Una circunstancia que los amigos de lo ajeno no tienen en cuenta a la hora de poner en venta el producto en un mercadillo. La persona que la compra no tiene ni idea de que está llevándose a casa un producto que no tiene controles.